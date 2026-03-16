Anses lanza Plan de retiros voluntarios

La Anses ha implementado un plan de retiros voluntarios para reducir la planta estatal, como parte de la política de “motosierra” del Gobierno de Javier Milei.. El retiro se pagará en una cuota de hasta 80 millones de pesos, y en dos cuotas para importes superiores. Quedarán excluidos quienes tengan procesos judiciales abiertos, procedimientos disciplinarios o hayan iniciado trámite jubilatorio. La reincorporación a la administración pública nacional estará restringida durante 5 años para quienes acepten el retiro voluntario.