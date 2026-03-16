Anses lanza Plan de retiros voluntarios

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La Anses ha implementado un plan de retiros voluntarios para reducir la planta estatal, como parte de la política de “motosierra” del Gobierno de Javier Milei. . El retiro se pagará en una cuota de hasta 80 millones de pesos, y en dos cuotas para importes superiores. Quedarán excluidos quienes tengan procesos judiciales abiertos, procedimientos disciplinarios o hayan iniciado trámite jubilatorio. La reincorporación a la administración pública nacional estará restringida durante 5 años para quienes acepten el retiro voluntario.