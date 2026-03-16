Alerta en el Servicio Meteorológico Nacional podría desaparecer la Estación Nueve de Julio por despidos masivos

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Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) manifestaron su preocupación ante la posibilidad de despidos masivos dentro del organismo y reclamaron que las autoridades se pronuncien públicamente sobre la situación. Desde el sector gremial aseguran que el número de cesantías que se estaría evaluando sería “sumamente grande” y podría afectar gravemente la operatividad del servicio.

Entre los servicios afectados, la Estación Nueve de Julio podría cesar en sus funciones ya que todo el personal estaría alcanzado en el ecorte del Gobierno Nacional.

“Necesitamos la voz del director, porque la voz oficial todavía no se hizo escuchar”, señalaron representantes sindicales, quienes indicaron que las listas de posibles despidos ya se estarían confeccionando. Según explicaron, incluso la desvinculación de una decena de trabajadores podría generar serias dificultades en el funcionamiento cotidiano del organismo.

La preocupación alcanza a toda la red meteorológica nacional. Los trabajadores advierten que los recortes afectarían tanto a las estaciones distribuidas en diferentes puntos del país como a la sede central del organismo, desde donde se producen y difunden informes y pronósticos que son consultados diariamente por la población.

Desde la representación de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dentro del SMN indicaron que el organismo ya funciona con menos personal del necesario. Como ejemplo, señalaron el caso de los observadores meteorológicos, responsables de recolectar datos clave para la elaboración de pronósticos.

De acuerdo con los trabajadores, la planta mínima necesaria para operar adecuadamente debería rondar entre 620 y 650 observadores en todo el país. Sin embargo, actualmente no se alcanzan los 400. “Óptimo significa lo mínimo indispensable, no lo suficiente. Hoy ya estamos muy por debajo de ese número”, explicaron.

Advirtieron que la reducción del personal afectaría directamente la calidad de los productos meteorológicos. “Sin esos datos, todo producto que realice el servicio se empobrece. El pronóstico que la gente consulta todos los días pierde calidad porque se trabaja con menos información”, señalaron.

Desde el gremio sostienen que la situación forma parte de un proceso más amplio de reducción del Estado que también afecta a otros organismos científicos y técnicos. “No se trata de gastar menos, sino de achicar o cerrar organismos que tienen presencia territorial y cumplen funciones estratégicas para la producción y la soberanía”, afirmaron.

En cuanto a posibles medidas de fuerza, los trabajadores indicaron que se encuentran evaluando distintas acciones. Debido a que el personal está distribuido en estaciones meteorológicas y aeropuertos de todo el país, las decisiones deberán contemplar la situación de quienes trabajan de forma aislada en esos puntos.

Desde ATE señalaron que cualquier medida será comunicada oficialmente y tendrá como prioridad proteger a los trabajadores. También expresaron preocupación por el contexto laboral actual, marcado por cambios en la legislación que —según indicaron— debilitan las garantías para los empleados del sector público.

Mientras tanto, los trabajadores reiteraron su pedido de definiciones por parte de las autoridades del SMN para aclarar el alcance de los recortes y el futuro del organismo encargado de producir información meteorológica clave para el país.