A 50 años del golpe cívico-militar de 1976: Nueve de Julio recuerda la memoria con teatro y cine

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Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe cívico-militar de 1976 en Argentina, y la ciudad de Nueve de Julio se prepara para conmemorar esta fecha histórica con un evento cultural que combina teatro y cine. La actividad se realizará el lunes 23 de marzo a las 20 horas en el Museo y Archivo Municipal, ubicado en Edison y Pironio, con entrada libre y gratuita.

El guionista y director Guillermo Hough explicó en Despertate por Cadena Nueve Máxima 89.9 y Vision Plus TV que el acto cultural incluirá la obra de teatro “El hijo del puestero”, estrenada originalmente en 2004 dentro del Ciclo de Teatro por la Identidad organizado por Abuelas de Plaza de Mayo. La obra aborda la apropiación de un niño por parte de un matrimonio de estancieros en el siglo XIX, durante la conquista del desierto, estableciendo un paralelo con los métodos de apropiación de niños durante la dictadura de 1976.

La puesta combina dos planos temporales: escenas presentes donde la abuela biológica visita al estanciero, y flashbacks en blanco y negro que muestran cómo se desarrolla la trama de apropiación del niño. El elenco local está conformado por Carolina González y Juan Fassino como el matrimonio de estancieros y Carolina Munar como la abuela. La escenografía y el vestuario fueron desarrollados por Melisa Pavela, mientras que los flashbacks cinematográficos fueron filmados por Pablo Acosta, con sonido e iluminación de Daniel Serrá.

Además, se proyectará una película de ficción filmada en La Plata, que narra la historia de un jardinero que empieza a cuestionar su identidad mientras planta un limonero en la casa de Mariana Terruji, abuela que buscó incansablemente a su nieta Clara Naí durante la dictadura. La película cuenta con las actuaciones de Carlos Ayala y Milena González.

El evento, resaltó Guillermo Hough, busca ofrecer una experiencia estética y reflexiva que conecte a la comunidad con la memoria histórica, resaltando la importancia de la justicia y la preservación de los derechos humanos. Hough destacó que esta conmemoración permite recordar un episodio trágico de la historia argentina, al mismo tiempo que pone en valor el patrimonio cultural e histórico del museo y la ciudad.

La invitación está abierta a toda la comunidad: entrada libre y gratuita, 23 de marzo a las 20 horas, en el Museo Municipal ‘Julio de Vedia’.