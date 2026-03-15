Producción olivícola en Coronel Dorrego sigue en expansión pese al contexto nacional

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezó este sábado la apertura oficial de la Fiesta Provincial del Olivo en el Vivero Parque Municipal de Coronel Dorrego, un evento que se desarrolla del 13 al 15 de marzo y que tiene como objetivo celebrar la cosecha, promover la producción olivícola y difundir la importancia de este cultivo en el sudoeste bonaerense.

Durante su intervención, Rodríguez resaltó la necesidad de un modelo de crecimiento que contemple las particularidades productivas de cada región. “Cuando hablamos de desarrollo federal en la provincia de Buenos Aires hablamos de algo muy concreto: que el crecimiento llegue a cada uno de los 135 distritos”, afirmó, subrayando que reconocer las identidades productivas locales es clave para potenciar las fortalezas de cada territorio.

En ese marco, el ministro hizo un balance positivo sobre la situación del sector en la provincia. “El balance que podemos hacer a nivel provincial es muy positivo. Incluso en un contexto donde, a nivel nacional, el sector atraviesa dificultades, en Buenos Aires vemos continuidad en el crecimiento y también nuevas inversiones”, aseguró. Rodríguez destacó que ya se observan nuevas plantaciones en distintas zonas productivas, anticipando una expansión sostenida de la actividad en los próximos años.

El funcionario remarcó que la producción olivícola constituye uno de los principales vectores de crecimiento en Dorrego. “Detrás de cada botella de aceite de oliva están los productores y productoras, los trabajadores y trabajadoras, las familias y toda una cadena productiva que genera empleo y oportunidades”, indicó. Asimismo, enfatizó que las políticas públicas buscan generar oportunidades para que las nuevas generaciones puedan permanecer en sus comunidades: “Lo importante es que quedarse también sea una opción posible”.

Entre las iniciativas de la provincia para fortalecer el sector, Rodríguez mencionó programas de capacitación técnica, líneas de financiamiento a siete años articuladas con el Banco Provincia y el desarrollo de la Ruta del Olivo del sudoeste bonaerense, un proyecto que combina producción y turismo. “Cuando el sector privado y el sector público trabajan juntos, el impacto es mucho mayor”, señaló.

El ministro también destacó el rol de las fiestas productivas como herramienta para visibilizar las economías regionales. “No alcanza con producir bien; también es importante que el resto de la provincia y del país conozca que aquí se produce aceite de oliva de excelente calidad”, afirmó.

Producción olivícola en el sudoeste bonaerense

La región cuenta con 48 explotaciones olivícolas y más de 2.500 hectáreas implantadas, equivalentes a unos 350.000 olivos, con una producción promedio anual superior al millón de litros de aceite. Coronel Dorrego concentra el 46% de las explotaciones y el 85,5% de la superficie implantada, con cinco plantas elaboradoras de aceite y once productores que comercializan su propia marca.

El sector tiene un perfil marcadamente exportador: alrededor del 80% del aceite producido se destina al mercado externo. A nivel nacional, Argentina posee más de 77.000 hectáreas de olivos, de las cuales el 68% se destinan a aceite y el 32% a aceitunas de mesa. Buenos Aires representa el 2% del total y ocupa el quinto lugar entre las provincias productoras.

Visita a Industrias Grindoil

Previo a la fiesta, Rodríguez recorrió la empresa Grindoil, en el parque industrial de Coronel Dorrego, dedicada a la producción de aceites y grasas de origen vegetal a partir de semilla de girasol mediante prensado en frío. La firma exporta parte de su producción a Brasil, Chile y Ecuador, y recibió financiamiento del Fondo Agrario Provincial y la convocatoria de Agregado de Valor en el Sudoeste.

Con estas acciones, el Ministerio de Desarrollo Agrario busca consolidar un sector productivo que combina desarrollo económico, empleo local y proyección internacional, fortaleciendo el sudoeste bonaerense como región olivícola de excelencia.