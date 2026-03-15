Junín lanza un sistema de bicicletas públicas para promover la movilidad sustentable

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Junín se suma a las ciudades que impulsan alternativas de transporte más sustentables con la implementación de un sistema público de bicicletas. En una primera etapa, la iniciativa contará con 30 unidades distribuidas en seis estaciones estratégicas, con proyección de ampliar la flota hasta 60 bicicletas en el futuro.

Los puntos de acceso estarán ubicados en lugares clave de la ciudad, como el centro, la Terminal de Ómnibus, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) y el Parque Natural Laguna de Gómez, zonas con alta circulación de estudiantes, trabajadores y visitantes.

El sistema funcionará mediante una aplicación móvil que habilitará el uso de las bicicletas por medio de tecnología Bluetooth. Además, cada unidad contará con seguimiento satelital, lo que permitirá conocer su ubicación en tiempo real y garantizar un control permanente de la flota desde el Centro de Operaciones y Monitoreo de la ciudad.

Según informaron desde la municipalidad, la iniciativa busca fomentar prácticas de movilidad sustentable, reducir el uso del automóvil en trayectos cortos y facilitar los desplazamientos dentro de la ciudad. Este tipo de sistemas ya se encuentran operativos en otros municipios de la provincia, como Escobar, La Plata y Bahía Blanca.

Con esta medida, Junín apuesta a una ciudad más conectada, amigable con el medio ambiente y accesible para quienes buscan alternativas de transporte más saludables y eficientes.