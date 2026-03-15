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Conmoción en General Lavalle: mató a su expareja y apareció en el Carnaval ensangrentado

Eugenia Mandiburu, empleada municipal de 43 años, fue asesinada en su hogar con un cuchillo, mientras su expareja, Javier Flores, se presentó en los festejos con la ropa manchada de sangre ante una comunidad consternada por este feminicidio

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Un femicidio conmueve a la localidad de General Lavalle. Eugenia Mandiburu (43), empleada municipal, fue hallada asesinada en su domicilio ubicado en la calle Cordine, a pocas cuadras del lugar donde durante la noche se celebraba el Carnaval.

De acuerdo a fuentes policiales y de la investigación, la víctima fue atacada con un objeto punzante —presumiblemente un cuchillo— y su cuerpo fue ocultado detrás de un sillón dentro de la vivienda.

El principal sospechoso es su expareja, Javier Flores (49), quien según testigos se acercó a los festejos del corso poco después del crimen. Fue visto con la ropa manchada de sangre, marcas en la nuca y un dedo cortado. Al ser detenido, Flores habría justificado las heridas alegando que “me lastimé cortando una tarta”.

Familiares de la víctima, alertados por el comportamiento del sospechoso y ante la imposibilidad de comunicarse con Mendiburu, dieron aviso a la Policía. Al ingresar a la casa, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida.

La investigación judicial continúa con el secuestro de la ropa y otros elementos que podrían esclarecer lo ocurrido. Compañeros de trabajo de la víctima expresaron su dolor y recordaron que Flores ya había sido denunciado por violencia de género durante la relación.

Los casi cinco mil habitantes de General Lavalle permanecen consternados ante un crimen que enluta a toda la comunidad.

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