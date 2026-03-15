Centenario: la Cámara de Comercio reconoció a expositores nuevejulienses en Expoagro

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La Cámara de Comercio de Nueve de Julio celebra este año 2026 su centenario, que tendrá su acto central el próximo 3 de octubre. En el marco de esta conmemoración, la entidad emprendió diversas acciones para reconocer y apoyar a sus socios, destacando especialmente a aquellos que participan en ferias y exposiciones de relevancia nacional.

Con este objetivo, el presidente de la Cámara, Diego Baztarrica, junto a varios miembros de la comisión directiva, visitó la Expoagro en San Nicolás, donde entregaron reconocimientos a las empresas locales que formaron parte de la muestra.

“En Expoagro se ve que las máquinas son cada vez más tecnológicas y grandes. Hay muchos vehículos nuevos, muchos de origen chino, y por suerte también numerosos representantes de Nueve de Julio, a quienes vinimos a visitar”, afirmó Baztarrica en declaraciones a la prensa local.

El titular de la Cámara destacó que la entidad siempre se hace presente para acompañar a los expositores locales. “En esta oportunidad había más de 10 representantes de 9 de Julio en Expoagro; y como estamos celebrando nuestro Centenario, nos parecía importante acompañarlos en este esfuerzo”, señaló.

Según Baztarrica, las empresas locales “todos los años se superan en la presentación de sus productos y demuestran un interés constante por mejorar y comercializar lo que producimos en Nueve de Julio”.

Empresas reconocidas

Las industrias nuevejulienses que recibieron su reconocimiento en Expoagro fueron Motores Villa, Mecano Ganadero, Metalúrgica de 9, Silos FeyFe, Casillas Rurales Alfa, Mecano Ganadero y Yomel. En el sector concesionario, se destacaron Cristian García Maquinarias, Pillmayquen Agro, Ñire Maquinarias, Comercial 9 de Julio y Rural Repuestos.

Proyecciones por el Centenario

De cara a los festejos por los 100 años, Baztarrica adelantó que se están organizando diversos eventos de carácter popular y actividades de capacitación. Además, se gestiona un congreso de transformación digital a través de FEBA, pensado no solo para industriales, sino también para estudiantes de los últimos años de secundaria y otros actores de la comunidad local.

“Creemos que estas iniciativas no solo celebran nuestro pasado, sino que también proyectan el futuro de la industria y el comercio en 9 de Julio”, concluyó el presidente.