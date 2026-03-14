El Colegio de Abogados de Trenque Lauquen impulsa la igualdad de género al inaugrar un Lactario institucional y Conversatorio para matriculados

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El Colegio de Abogados del Departamento Judicial Trenque Lauquen (CADJTL) dejó inaugurado este viernes un Lactario institucional y organizó el Conversatorio “Ser abogada hoy: desafíos y experiencias en el ejercicio profesional”, con el objetivo de abordar la abogacía desde una perspectiva de género. La actividad se realizó en el Café Jurídico, ubicado en la planta baja de la sede central del Colegio, en Nueve de Julio 44, y se enmarcó en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El acto fue abierto por el Presidente del Colegio, Dr. Ricardo Paso, y conducido por las Dras. Yolanda González González y Fernanda Cotignola, Secretaria y Prosecretaria, respectivamente. Contó con un amplio marco de profesionales que respondieron a la convocatoria.

Durante su intervención, el Dr. Paso realizó una reseña de destacadas mujeres de la historia argentina, resaltando el hito del voto femenino y la importancia de visibilizar a las mujeres en la abogacía, promoviendo su participación activa dentro del Colegio y el planteo de sus necesidades. Señaló que, aunque se han logrado avances, “el camino a recorrer todavía hoy sigue siendo largo”.

Por su parte, la Dra. Cotignola compartió experiencias personales sobre el ejercicio profesional tras convertirse en madre, señalando dificultades frecuentes como la programación de audiencias para abogadas madres. Destacó la apertura del Consejo Directivo, y en particular del Dr. Paso, no solo para la instalación del Lactario —el primero de carácter institucional en la ciudad—, sino también para que las matriculadas puedan acercar sus inquietudes y buscar soluciones en conjunto. La Dra. González González invitó a los presentes a conocer el nuevo Lactario antes de iniciar el Conversatorio.

Durante el Conversatorio, las asistentes completaron una encuesta y debatieron sobre los desafíos y obstáculos que enfrentan las mujeres en la abogacía, fomentando un espacio de reflexión y construcción de estrategias para avanzar hacia la equidad profesional.

Recolección de firmas digitales en la región

En paralelo, el CADJTL llevó a cabo operativos de recolección de firmas digitales en las localidades de Gral. Villegas y Daireaux, los días miércoles y jueves de la semana pasada. Gracias a la gestión del Consejero Dr. Ricardo Domínguez, los oficiales de registro Dr. Cristian Crespo y Dra. Estefanía Oliverio recolectaron más de 20 firmas en Gral. Villegas. Al día siguiente, en Daireaux, la Dra. Carolina Marchelletti coordinó la actividad, que permitió concretar más de 30 firmas digitales, facilitando la atención a profesionales de la región y promoviendo la modernización de los trámites.