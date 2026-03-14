Alerta amarilla para el lunes: se esperan tormentas fuertes en Nueve de Julio y gran parte de la provincia

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para el lunes, que abarca al distrito de Nueve de Julio y un amplio sector bonaerense. Se prevé la llegada de tormentas fuertes con posibles ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Para este sábado se esperan chaparrones durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 16 ° y una máxima de 27 °.

El domingo se presentará con cielo mayormente despejado, soleado, y un marcado aumento de temperatura, que irá de 16 ° a 31 °.

El lunes, día del alerta amarilla, se registrará una mínima de 22 ° y una máxima de 33 °, acompañada de fuertes tormentas según las proyecciones del SMN.