Nueve de Julio refuerza su campaña de vacunación: vacunas disponibles para mayores, niños y embarazadas

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En diálogo con Despertate Cadena Nueve y Visión Plus TV, Romina Napole, encargada del vacunatorio de Salud Municipal, brindó detalles sobre el calendario de vacunación en el distrito de Nueve de Julio, destacando un abastecimiento récord de dosis para este año.

“Este año nos enviaron más vacunas que nunca. Por ejemplo, recibimos 100 dosis para mayores de 65 años en la primera entrega, algo inédito en nuestra experiencia de cuatro años,” indicó Napole. Esto permitirá cubrir de manera eficiente a la población mayor, evitando traslados innecesarios a la ciudad y facilitando la vacunación en los CAPS de cada pueblo.

La funcionaria aclaró que, si el 23 de marzo es feriado, la campaña arrancará formalmente el 25 de marzo, incluyendo a grupos de riesgo, personal de maestranza y trabajadores en contacto con aves. Además, la próxima semana estarán disponibles las vacunas para niños hasta 24 meses, incluidas en el calendario obligatorio, y las dosis serán distribuidas entre los distintos centros de atención primaria para evitar congestión.

Napole destacó la importancia de la vacunación en embarazadas: “La vacuna contra la gripe se puede aplicar durante todo el embarazo, y la BCR protege al bebé en sus primeros meses de vida. Todas las embarazadas deben vacunarse para cuidar a sus hijos desde el nacimiento.”

Los centros de atención primaria habilitados incluyen Salita Sabín, Salita Luján, Moscato y Nuevo Alborada, con atención de 6 a 18 horas, mientras que el SIC vacuna de lunes a jueves por la tarde. En el caso de la Salita Barrio Parque, el servicio funciona de lunes a viernes de 7 a 13:15. Las dosis no requieren orden médica y se recomienda acercarse al CAPS más cercano al domicilio.

Además, Romina Napole recordó que los hogares de ancianos privados pueden comunicarse con el vacunatorio para coordinar la entrega de vacunas. “De esta manera, se agiliza el proceso y se garantiza un registro actualizado de las dosis aplicadas, fundamental para recibir futuros envíos,” explicó.

Por último, la encargada del vacunatorio enfatizó que la campaña de este año permitirá alcanzar a toda la población, incluidos niños de 5 y 11 años, y que la comunicación con los vecinos se realiza a través de listados y la coordinación directa con los CAPS para asegurar que nadie quede fuera del calendario de vacunación.

“Este año vamos a estar muy bien en lo que respecta a dosis. La gente puede vacunarse con tranquilidad, porque será difícil quedarnos sin vacunas,” concluyó Napole, subrayando el compromiso del municipio con la salud preventiva y el cuidado integral de la población de Nueve de Julio.