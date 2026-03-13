Nancy Grizutti: “Vamos a trabajar para que Nueve de Julio sea un distrito más sustentable y organizado”

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El justicialismo de Nueve de Julio atraviesa un momento de reorganización política. La interna derivó en la conformación de dos bloques distintos en el Concejo Deliberante, luego de la elección interna para definir la presidencia del bloque original. Por un lado, N

El justicialismo de Nueve de Julio atraviesa un momento de reorganización política. Tras diferencias internas en la conducción del bloque original, el espacio se fragmentó en dos bloques distintos en el Concejo Deliberante: por un lado, Fuerza Patria, encabezado por Nancy Grizutti, Esteban ‘Tete’ Naudín y Héctor Bianchi; por el otro, Unión por la Patria, liderado por Julia Crespo y Male Defunchio.

La concejala Nancy Grizutti confirmó la separación en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, y aclaró que no debe interpretarse como un enfrentamiento político:

“Lo más sano fue que ellas conformaran otro bloque y que se pudiera trabajar. Eso no significa que no podamos colaborar en objetivos comunes. Seguramente compartimos las mismas bases y queremos lo mejor para los vecinos de Nueve de Julio”.

Grizutti explicó que la división se debió a diferencias sobre la conducción del bloque: en la elección de los cinco integrantes del bloque original, la mayoría decidió que ella fuera presidenta, mientras que Crespo y Defunchio no estuvieron de acuerdo, optando por conformar otro bloque. Esto, según la edil, permite trabajar de manera más clara y ordenada.

Un bloque con identidad propia y enfoque en la acción

Fuerza Patria se consolida como un espacio dentro del Movimiento Derecho al Futuro, integrando distintos sectores del peronismo local. Según Grizutti:

“Nos interesa trabajar para los nuevejulienses. No se trata de favorecer a la intendenta ni a ningún partido en particular; queremos generar propuestas que realmente resuelvan problemas de nuestra ciudad y distrito”.

Entre las iniciativas centrales del bloque se destacan proyectos ambientales y urbanos, con especial énfasis en educación ambiental y gestión de residuos. Grizutti adelantó la presentación de una ordenanza para la creación de un vivero municipal, que funcionará como centro de compostaje y espacio educativo para escuelas y jardines de infantes.

“Si enseñamos a reciclar y a separar correctamente los residuos, podremos reducir hasta un 75% del volumen que llega al basural. Este tipo de políticas no solo benefician al ambiente, sino que generan un cambio cultural en la ciudad”, explicó, marcando diferencia con iniciativas similares de Defunchio.

Además, el bloque impulsará programas de clasificación de basura, compostaje y reciclaje domiciliario, articulando acciones con ministerios provinciales y la comunidad educativa local.

Cooperación pese a la división

A pesar de la fragmentación, Grizutti subrayó la importancia de mantener la cooperación con Unión por la Patria:

“Seguramente vamos a disentir en la manera de ver la política o cómo hacer la oposición, pero eso no nos impide trabajar juntos en proyectos que beneficien a todos los nuejulienses. Queremos una oposición que construya y proponga, no que bloquee”.

La concejala también destacó la necesidad de que la política local se adapte a los nuevos tiempos:

“La gente se cansa de las peleas y de las obstrucciones. Hay que enfocarse en objetivos concretos y en políticas de estado que perduren, como lo que estamos haciendo con los caminos, los basurales y la gestión hídrica”.

Contexto provincial y mirada hacia el futuro

Nancy Grizutti reconoció que, aunque el foco está en 9 de Julio, el marco provincial también influye:

“El gobernador Axel Kisilov impulsa la unidad en toda la provincia, y eso nos sirve como referencia. Sin embargo, la dinámica local tiene sus particularidades y nosotros debemos atender las necesidades de nuestro distrito, con autonomía y responsabilidad”.

El bloque anticipa un año de trabajo intenso, centrado en la acción concreta y el desarrollo urbano y ambiental, buscando soluciones que impacten en la vida de los vecinos:

“Queremos proponer soluciones que tengan impacto real en los barrios y en la vida de los vecinos. Esa es nuestra prioridad”.

Entre los proyectos a implementar se incluyen la separación de residuos, la recuperación de espacios verdes, educación ambiental y mejora de la infraestructura urbana, coordinando esfuerzos entre municipio, bloque y gobierno provincial para garantizar resultados sostenibles.

Con esta reconfiguración, el justicialismo local inicia un nuevo capítulo de encuentros y desencuentros, mientras Fuerza Patria marca su identidad en la acción y la cooperación por la comunidad.