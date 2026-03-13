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Fiesta de la vendimia Bonaerense en Saldungaray

El ministro Rodríguez advirtió sobre el deterioro de la vitivinicultura a nivel nacional debido a las políticas económicas del Gobierno Nacional, pero destacó el crecimiento del sector en la provincia de Buenos Aires

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La 11° edición de la Fiesta de la Vendimia Bonaerense se realizará el 11 y 12 de abril en Saldungaray, con el objetivo de promover la producción vitivinícola bonaerense y el turismo en la región. El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, destacó que el evento busca poner en valor la producción local y atraer visitantes a la región. La fiesta contará con exposición de productores, degustación de vinos, artesanos y comida regional.. La provincia mantiene una estrategia de sostener la producción y promover el desarrollo en el interior bonaerense. La fiesta será una oportunidad para conocer la producción local y disfrutar de los vinos bonaerenses.

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