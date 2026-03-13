ANSES: la jubilación mínima superará los $450.000 en abril tras el ajuste por inflación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores de las prestaciones que regirán en abril de 2026 luego de conocerse el dato de inflación de febrero informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El organismo previsional aplicará un incremento del 2,9% sobre los haberes de marzo, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero. La actualización impactará en más de 7 millones de jubilados y pensionados, además de modificar los montos de asignaciones sociales y pensiones.

Jubilación mínima: cuánto se cobrará en abril

Con el nuevo ajuste mensual establecido por el Decreto 274/2024, el haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $380.286,25 a partir de abril.

Sin embargo, si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de refuerzo, el ingreso total para quienes cobran la mínima ascenderá a $450.286,25.

Este esquema busca sostener un piso de ingresos para los jubilados con menores recursos, compensando parcialmente el impacto de la inflación mediante un complemento no remunerativo.

El aumento del 2,9% se aplicará sobre todos los haberes del sistema previsional, por lo que los jubilados que cobran más de la mínima también recibirán un incremento proporcional sobre sus ingresos de marzo.

Nuevos montos para pensiones

La actualización también alcanza a distintas prestaciones previsionales que están vinculadas por ley a un porcentaje del haber mínimo.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Haber base: $304.243,19 Con bono estimado: $378.314,27

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: Haber base: $266.170,81 Con refuerzo: $340.289,48

Pensión para madres de siete hijos: Haber base: $380.312,63 Con bono: $454.359



Estas prestaciones se calculan como un porcentaje de la jubilación mínima: 80% en el caso de la PUAM y 70% para la mayoría de las PNC.

Asignaciones sociales: cómo quedan los valores

El mismo ajuste inflacionario también impacta en las asignaciones familiares y universales que administra ANSES.

Entre los principales montos que regirán en abril se destacan:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.653,44

Asignación por Hijo con Discapacidad: $444.946,22

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos – SUAF): $68.327,03

Asignación por Embarazo (AUE): $129.974,24

Estas prestaciones son claves para los ingresos de millones de familias, especialmente en hogares con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Cómo funciona el sistema de actualización

Desde 2024, las jubilaciones y asignaciones se ajustan mensualmente según la inflación, en lugar de hacerlo de manera trimestral. El mecanismo toma como referencia el IPC publicado por el INDEC con dos meses de retraso, lo que permite acortar el desfase entre la suba de precios y la actualización de los ingresos.

El IPC de febrero fue del 2,9%, el mismo porcentaje registrado en enero. Con este dato, la inflación acumulada en el primer bimestre de 2026 llegó al 5,9%, mientras que el incremento interanual se ubicó en 33,1%.

En el detalle por rubros, el mayor aumento se registró en vivienda y servicios públicos (6,8%), seguido por alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%), dos categorías que tienen un fuerte impacto en el presupuesto de los adultos mayores.

Próximo cronograma de pagos

El calendario de pagos de abril será informado en los próximos días por la ANSES. Como ocurre habitualmente, los haberes se depositarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Generalmente, los jubilados que cobran la mínima comienzan a percibir sus haberes durante la segunda semana del mes, mientras que luego se pagan las jubilaciones superiores y las distintas asignaciones sociales.

Con esta actualización, el sistema previsional completa los valores correspondientes al cuarto mes de 2026 y queda a la espera del dato de inflación de marzo, que definirá los montos que se abonarán en mayo.