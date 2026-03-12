Se rompió el bloque justicialista en el Deliberante de Nueve de Julio y nació “Fuerza Patria”

- Advertisement -

Nancy Grizutti-Héctor Bianchi- Bloque Fuerza Patria-

El bloque de concejales justicialistas del distrito de Nueve de Julio se fracturó, dando lugar a la creación de un nuevo espacio político.

De los cinco integrantes, dos conservaron la denominación de Unión por la Patria (UxP), mientras que los tres restantes conformaron Fuerza Patria.

En minoría quedaron María Elena “Male” Defunchio (Cámpora) y Julia Crespo (Unidad Básica Juan Domingo Perón). Por su parte, los ediles que integran la nueva denominación son Esteban Naudín, presidente del Concejo Deliberante, Héctor Bianchi, ambos del Frente Renovador, y Nancy Grizutti, vinculada al Axelismo por Kicillof.

La ruptura se oficializó en la sesión de este jueves, cuando se dio ingreso a la presentación formal y se comunicó al cuerpo. Según fuentes del Concejo, la división habría surgido a raíz de la designación de Nancy Grizutti para prepresidir el bloque, decisión que encontró oposición de Crespo y Defunchio durante la reunión previa de los cinco integrantes.

El conflicto interno se enmarca en la etapa de reconfiguración del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof ha impulsado esfuerzos para mantener la unidad del espacio, mientras que el sector liderado por Defunchio continúa al frente del Justicialismo distrital. La situación adquiere mayor relevancia con la próxima asunción de Augusto Ippoliti como presidente del PJ local el próximo 15 de marzo.

La división marca un cambio significativo en la representación del peronismo en Nueve de Julio, anticipando posibles nuevos alineamientos y debates en el Concejo Deliberante en los próximos meses.