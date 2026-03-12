Se oficializó el aumento a las empleadas domésticas

El Gobierno oficializó este jueves el aumento acordado días atrás para el personal doméstico. La suba será de 3% y se cobrará en dos cuotas de 1,5%: la primera a partir de febrero y la segunda en marzo de 2026. Además, se dispuso el pago de un bono extraordinario de hasta $20 mil, de acuerdo a la carga horaria de cada trabajadora.
La medida se dio a conocer a través de la Resolución 2/2026, publicada en el Boletín Oficial. Allí se detalló que las subas ya están vigentes y serán de aplicación en todo el territorio nacional.
En la norma se explicó que el bono extraoridnario se abonará del siguiente modo:
- $8 mil para empleadas que trabajen hasta 12 horas semanales.
- hasta $11.500 para aquellas con carga horaria de entre 12 y 16 horas por semana
- $20 mil para quienes superen las 12 horas semanales
Empleadas domésticas: las nuevas escalas salariales
La remuneración del personal doméstico se diferencia por la función y modalidad de trabajo, ya sea si se trabaja por horas o por mes; con retiro o con “cama adentro”. Así queda cada categoría con los incrementos del 1.5% en febrero y en marzo.
Febrero:
- Primera categoría, supervisión: $3.953,99 por hora; $ 493.250,51 mensual, con retiro. En tanto que en la modalidad sin retiro, los montos son: $ 4.317,86 por hora y $ 547.807,65 mensual.
- Segunda categoría, tareas específicas: $ 3.751,59 por hora y $ 459.265,69 mensual, con retiro. Sin retiro, las subas son de $ 4.100,04 por hora y $ 509.632,55 por mes.
- Tercera Categoría , caseros: $ 3.546,66 por hora y por mes $ 448.433,64.
- Cuarta Categoría, tareas de cuidado:con retiro, $ 3.952,85 por hora y $ 448.433,64 mensual.Sin retiro: $ 3.546,66 por hora y $ 498.106,74 por mes.
- Quinta categoría, tareas generales: $ 404.702,97 mensual y $ 3.546,66 por hora para personal con retiro. Mientras que sin retiro, serán de $ 3.298,88 por hora $ 448.433,64 mensual-
Marzo:
- Primera categoría: $ 4.013,30 por hora y $ 500.649,26 mensual, con retiro. Cama adentro: $ 4.382,63 por hora y de $ 556.024,76 por mes.
- Segunda categoría: $ 3.807,87 por hora y $ 466.154,67 por mes, con retiro. Sin retiro: $ 4.161,54 por hora y $ 517.277,03 por mes.
- Tercera categoría: $ 3.599,86 por hora y $ 455.160,14 mensual.
- Cuarta Categoría:$ 3.599,86 por hora y por mes $ 505.578,34, sin retiro. Con retiro: $ 4.012,14 por hora y $455.160,14 por mes
- Quinta categoría: $ 3.599,86 por hora y $ 410.773,52 mensual, con retiro. Y $ 3.348,37 por hora y $ 455.160,14 mensual, sin retiro.