jueves, marzo 12, 2026
25.5 C
Nueve de Julio
jueves, marzo 12, 2026
25.5 C
Nueve de Julio
General

Se intensifican los trabajos de reparación de calles en Nueve de Julio

Distintas arterias de la ciudad fueron intervenidas para mejorar la circulación y el estado de la calzada, y se anticipa que los trabajos continuarán en más barrios.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En distintos puntos de Nueve de Julio se llevan adelante tareas de reparación y acondicionamiento de calles, con el objetivo de facilitar la circulación y brindar mayor seguridad a los vecinos.

Entre las intervenciones recientes se encuentran Avellaneda, Alberdi, Sarmiento, O’Higgins, Alberti y Cardenal Pironio. Para estas labores se utilizó una máquina de arrastre, que permitió optimizar la transitabilidad y mejorar las condiciones generales de la vía pública.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento vial que continuará en los próximos días, llegando a otras zonas de la ciudad para asegurar calles en buen estado en toda la ciudad.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6158

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR