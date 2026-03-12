Se intensifican los trabajos de reparación de calles en Nueve de Julio

- Advertisement -

En distintos puntos de Nueve de Julio se llevan adelante tareas de reparación y acondicionamiento de calles, con el objetivo de facilitar la circulación y brindar mayor seguridad a los vecinos.

Entre las intervenciones recientes se encuentran Avellaneda, Alberdi, Sarmiento, O’Higgins, Alberti y Cardenal Pironio. Para estas labores se utilizó una máquina de arrastre, que permitió optimizar la transitabilidad y mejorar las condiciones generales de la vía pública.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento vial que continuará en los próximos días, llegando a otras zonas de la ciudad para asegurar calles en buen estado en toda la ciudad.