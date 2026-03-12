jueves, marzo 12, 2026
25.5 C
Nueve de Julio
jueves, marzo 12, 2026
25.5 C
Nueve de Julio
General

Renovación vial en el corazón de la ciudad: avanzan los trabajos en Robbio y Mitre

Los trabajos de reparación del pavimento buscan mejorar la seguridad y la fluidez del tránsito en una de las esquinas más transitadas del centro

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se encuentra culminando los trabajos de bacheo en la intersección de calle Robbio y Avenida Mitre.

En la mañana de hoy se procedió a la colocación de hormigón en los paños restantes de la esquina, completando así la reparación iniciada semanas atrás con el reemplazo de uno de los sectores que presentaba deterioro y elevaciones que dificultaban la circulación normal de vehículos.

Desde el municipio se solicita a los vecinos y conductores transitar con precaución por la zona, ya que el tránsito se encuentra temporalmente restringido hasta que las obras finalicen y el hormigón alcance la resistencia necesaria.

Estas intervenciones forman parte del plan de mantenimiento vial que la Municipalidad implementa de manera continua para garantizar calles más seguras y transitables en todo el distrito.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6158

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR