Renovación vial en el corazón de la ciudad: avanzan los trabajos en Robbio y Mitre

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se encuentra culminando los trabajos de bacheo en la intersección de calle Robbio y Avenida Mitre.

En la mañana de hoy se procedió a la colocación de hormigón en los paños restantes de la esquina, completando así la reparación iniciada semanas atrás con el reemplazo de uno de los sectores que presentaba deterioro y elevaciones que dificultaban la circulación normal de vehículos.

Desde el municipio se solicita a los vecinos y conductores transitar con precaución por la zona, ya que el tránsito se encuentra temporalmente restringido hasta que las obras finalicen y el hormigón alcance la resistencia necesaria.

Estas intervenciones forman parte del plan de mantenimiento vial que la Municipalidad implementa de manera continua para garantizar calles más seguras y transitables en todo el distrito.