Primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante: informes sobre obras de gas, telemedicina y luminarias para seguridad en escuela

La primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Nueve de Julio de 2026 reunió a los concejales de las bancadas que representan al pueblo del distrito a través de respectivos espacios políticos para tratar asuntos de infraestructura, salud, seguridad y gestión municipal.

Uno de los temas debatidos sobre tablas, fue el retraso en la obra de gas de la Escuela N°8, que afecta el funcionamiento del comedor escolar y la seguridad de cerca de 500 alumnos. Lo expuso Nacho Palacios (UCR) expresando que desde agosto de 2025, la obra sufrió múltiples demoras y modificaciones: se retiró la antigua instalación, se colocaron tubos provisionales y se realizaron trabajos preparatorios sin avances significativos. La comunidad educativa debió continuar utilizando tubos temporales de gas que requieren reemplazo constante. El concejal Pablo Bonfiglio (PRO) explicó que las demoras se debieron a pérdidas de gas detectadas durante pruebas de hermeticidad, ajustes presupuestarios y la decisión de realizar la instalación de la cañería por el exterior, priorizando la operación del comedor escolar antes del invierno.

Durante la sesión también se aprobó un informe sobre el servicio de Telemedicina de la CEyS Mariano Moreno, que será inaugurado oficialmente este viernes a las 10:00 en la cooperativa local, ampliando el acceso a atención médica a distancia. Desde LLA se señaló que no se ha aclarado como será su funcionalidad y dinero que le saldrá al usuraio de la Cooperativa.

Además, se resolvió la aprobación de la sesión estudiantil 2025, un pedido de mejora de la iluminación en las cercanías de la Escuela Secundaria René Favaloro, con el objetivo de mejorar la seguridad del barrio y de los estudiantes que transitan la zona en horarios de menor luz.

Otros temas abordados fueron la modificación al artículo 40 de la Ordenanza Fiscal y la entrada de más de 80 iniciativas legislativas que deberán ser tratadas en sesiones futuras.

Durante la sesión se dio ingreso a una nota dado se dio cuenta de la separación de los cnco ediles del Partido Justicialista. (ver https://www.cadenanueve.com/2026/03/12/se-rompio-el-bloque-justicialista-en-el-deliberante-de-nueve-de-julio-y-nacio-fuerza-patria/)