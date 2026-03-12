jueves, marzo 12, 2026
25.5 C
Nueve de Julio
General

Mar del Plata registra el peor verano en años: Turismo cae un 3,7%

El turismo en la ciudad cayó un 3,7% interanual, lo que representa el peor verano desde la pandemia de Covid-19.

La temporada estival en Mar del Plata ha llegado a su fin, y los números no son alentadores. Entre el 1º de diciembre y el 28 de febrero, la ciudad recibió 3.141.427 visitantes, un 3,7% menos que la temporada anterior. La ocupación promedio global fue del 50,7%, lo que indica una baja significativa en la demanda turística. El gobierno bonaerense atribuyó la caída del turismo a las políticas económicas del Gobierno nacional, que han afectado el poder adquisitivo de las familias argentinas, lo que se refleja en la disminución de la estadía media y el consumo. La situación es preocupante para la economía local, que depende en gran medida del turismo.

