Luis Moos: “Hay que simplificar los trámites municipales para que los vecinos puedan avanzar”

El Concejo Deliberante de Nueve de Julio comienza este año legislativo con una extensa nómina de asuntos entrados con más de 80 proyectos presentados durante diciembre, enero y febrero. Según el concejal Luis Moos, se priorizará el tratamiento de aquellos expedientes de carácter urgente, mientras que el resto será incorporado a la agenda para su análisis. Entre los temas más relevantes se encuentran iniciativas relacionadas con la emergencia productiva y la modificación del artículo 40 de una ordenanza fiscal que establece no tener deudas con la comuna para futuras solicitudes

Según explicó el concejal Luis Moos (LLA), en Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, se priorizará el tratamiento de los expedientes más urgentes, mientras que el resto será incorporado al debate para su análisis en comisiones. Entre los proyectos destacados se encuentran dos de particular relevancia: uno presentado por la Unión Cívica Radical, relacionado con la provisión de gas en la Escuela 8, y otro del bloque La Libertad Avanza, que propone modificar el artículo 40 de la ordenanza fiscal. Esta modificación permite que los productores puedan realizar trámites esenciales —como obtener guías y certificados para la venta de hacienda— aun cuando registren deudas con el municipio, durante el periodo que dure la situación de emergencia local. Moos aclaró que la medida no implica condonación de tasas, sino que busca garantizar que los contribuyentes puedan cumplir con trámites imprescindibles para mantener la actividad productiva y honrar compromisos fiscales.

En una extensa entrevista con Gustavo Tinetti, Moos profundizó en la necesidad de modernizar la administración municipal, haciendo hincapié en la simplificación de trámites. Señaló que los procedimientos actuales son engorrosos y generan retrasos significativos, afectando tanto a vecinos como a emprendedores. “Para poder planificar, primero hay que tener información”, afirmó, destacando la importancia de contar con datos actualizados sobre empleos, monotributistas y reservas de cargos, elementos esenciales para la elaboración de presupuestos y una gestión eficiente.

Moos también denunció duplicidades y obstáculos innecesarios en la ordenanza fiscal, que generan confusión y dificultan la actividad económica. Citó el ejemplo de Capitán Sarmiento, donde se detectaron alrededor de 80 artículos repetidos o con doble imposición. En este sentido, el concejal propuso digitalizar y simplificar los procedimientos, manteniendo controles específicos para actividades que requieren seguridad, y apuntó a un enfoque que permita a los municipios cobrar impuestos de manera justa y transparente.

Un eje central del discurso de Moos fue la descentralización de servicios y registros municipales. Desde la conducción del ciclo ‘Despertate’, se le señaló que trámites como sucesiones, registro de patentes, trámites inmobiliarios y certificaciones puedan resolverse directamente en el municipio, evitando traslados innecesarios y demoras en sedes provinciales o nacionales. “Si un vecino tiene que realizar un trámite sobre un bien que está en Nueve de Julio, no tiene sentido que deba ir a La Plata o Mercedes; la administración local debe garantizar eficiencia, transparencia y seguridad jurídica”, explicó.

El concejal también destacó experiencias de otras provincias como Santa Fe y La Pampa, donde la administración municipal gestiona directamente impuestos y servicios, asegurando eficiencia, seguridad jurídica y fortalecimiento del municipalismo. Según Moos, esta descentralización permite que los recursos queden en la localidad para obras y servicios, evitando la dependencia de fondos provinciales o nacionales.

En cuanto a fiscalidad, Moos subrayó la importancia de una reforma integral que simplifique tasas, elimine duplicidades y considere la realidad de productores y comerciantes. Señaló que muchas tasas actuales no reflejan una contraprestación real por el servicio recibido y que, en consecuencia, el sistema tributario debería ajustarse para garantizar justicia y eficiencia. Como ejemplo, mencionó tasas derivadas del traslado de ataúdes dentro del cementerio o publicidad comercial, que representan un gasto mínimo en el presupuesto pero generan carga adicional a los contribuyentes.

Asimismo, Moos destacó la importancia de fomentar la producción local y proteger la economía regional. Citó iniciativas como la ley de góndolas, que facilita que los comercios incluyan productos locales, evitando trabas de grandes cadenas o proveedores externos. “Hay que sentarse, dejar de lado los egoísmos y trabajar en conjunto para que los procesos sean claros, simples y accesibles. La modernización de la gestión municipal no solo beneficia a emprendedores, sino que mejora la vida cotidiana de todos los vecinos”, enfatizó.

Luis Moos ratificó, finalemnte, su voluntad al dialogo para una administración adaptada a los tiempos actuales.