Los riesgos de la fe: Padre Daniel Camagna reflexiona sobre dudas, fanatismo y la búsqueda espiritual

En un reflexivo segmento de Despertate el prgrama de Cadena Nueve, Visión Plus TV y Maxima 89.9, el Padre Daniel Camagna habló sobre los riesgos inherentes a la fe, un vínculo que, según él, abarca la razón, el corazón y toda la existencia. “La fe ya de por sí es un riesgo; involucra todas las dimensiones de la vida”, señaló, invitando a concebir la fe como un vínculo con la trascendencia y con Dios.

Durante su intervención, el sacerdote identificó cuatro grandes “piedras de tropiezo” que desafían la fe de creyentes y no creyentes por igual: la presencia del mal y el sufrimiento, la incoherencia o hipocresía de otros creyentes, los errores y pecados propios, y factores ambientales como la superficialidad y la ignorancia de la tradición religiosa.

El sacerdote también advirtió sobre el fanatismo, describiéndolo como un riesgo cuando la fe se vuelve ciega o intolerante. “Cuando hay incomprensión y falta de diálogo, surge la semillita del fanatismo”, afirmó, subrayando la necesidad de cultivar la fe de manera consciente y responsable.

En su exposición, el padre Daniel Camagna destacó además la dimensión tangible del cristianismo, recordando que la fe no se limita a lo abstracto o invisible. “El cristianismo es la religión de la encarnación, del Dios que se hace carne y se inserta en la realidad”, explicó, enfatizando la importancia de integrar la sensibilidad, la materia y la vida cotidiana en la práctica espiritual.

Finalmente, Camagna invitó a los oyentes a no temer a la duda, considerándola un componente natural de la fe que ayuda a crecer y a profundizar la relación con lo divino. Como concluyó citando a Jaime Barílico: “Dios es de aquellos que lo buscan”.

El segmento de Modo Trascendencia, emitido los jueves a las 9:30 de la mañana, busca ofrecer herramientas de reflexión para enriquecer la vida cotidiana y fortalecer la conexión personal con la espiritualidad.