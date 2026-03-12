jueves, marzo 12, 2026
jueves, marzo 12, 2026
25.5 C
Nueve de Julio
General

Intendente de 25 de Mayo denunció una alianza entre kirchnerismo y La Libertad Avanza para frenar su gestión

Ramiro Egüen acusó a ambos sectores de obstruir sistemáticamente el financiamiento de servicios esenciales, en un discurso de apertura de sesiones marcado por la tensión política

0
En un discurso de alto voltaje político durante la apertura de sesiones ordinarias, el intendente de Veinticinco de Mayo, Ramiro Egüen, denunció la existencia de una “coincidencia en el no” por parte de La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria, señalando un bloqueo que, según él, perjudica a la gestión municipal.

Egüen afirmó que el kirchnerismo y sectores libertarios locales han articulado una estrategia conjunta para impedir el financiamiento de proyectos clave, como el Hospital Unzué y la red vial. “Es asombroso ver cómo sectores que se encuentran en las antípodas ideológicas hoy se unen en el bloqueo constante. No tienen una propuesta superadora, solo buscan impedir que el distrito avance”, sentenció.

El intendente recordó que en 2023 superó por apenas 200 votos a la propuesta de Fuerza Patria con boleta corta, y que a comienzos de 2025 se incorporó a La Libertad Avanza, aunque abandonó ese espacio pocos meses después debido a tensiones internas, antes de las elecciones del año pasado.

Además de repasar su gestión, Egüen defendió su decisión de acudir a los tribunales cuando consideró vulnerada la Ley Orgánica de las Municipalidades y exhortó a los concejales a “elevar el nivel de discusión” para evitar que las diferencias políticas deriven en una “parálisis que perjudique al contribuyente”.

La denuncia se suma al clima de tensión política en la provincia de Buenos Aires, donde distintos municipios atraviesan conflictos entre intendentes y bloques opositores, complicando la aprobación de partidas presupuestarias y el desarrollo de obras públicas.

 

