Inflación de febrero 2026: 2,9% y un historial ascendente desde mayo de 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a febrero de 2026, que registró un aumento del 2,9%, repitiendo el dato de enero. Esta cifra refleja una tendencia ascendente que se mantiene desde mayo de 2025, cuando la inflación fue de 1,5%.

Desde junio de 2025, la inflación mostró una curva de crecimiento constante, con la excepción de julio y agosto, meses en los que el IPC se mantuvo en 1,9%. En comparación con mayo de 2025, el índice de febrero prácticamente duplica aquel valor.

Con la aplicación de la metodología actualizada —que utiliza los ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18 y da mayor peso a los servicios y al transporte— la inflación de febrero hubiese alcanzado 3,0%. Este aumento adicional se explica principalmente por el alza de los servicios, producto de la eliminación de subsidios, mientras que la suba de alimentos moderó parcialmente este efecto.

Desde la asunción de la administración de Javier Milei, el INDEC reportó una inflación acumulada del 280,5%. Sin embargo, recalculando con los ponderadores actualizados, el incremento de precios asciende al 324,4%, es decir, un 11,5% más que la cifra oficial reportada.

Este cambio metodológico refleja cómo las variaciones en los rubros de gasto de los hogares pueden modificar significativamente la percepción de la inflación y los impactos en la economía diaria.

