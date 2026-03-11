Salvador Serenal pide repensar la carga impositiva: “No hay que demonizar a los municipios por las tasas”

- Advertisement -

El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, dialogó este miercoles con Despertate (Cadena Nueve, Máxima 89.9, Visión Plus) y se refirió a la polémica por la reducción de tasas municipales que impulsa el partido La Libertad Avanza en 106 distritos de la provincia. Serenal cuestionó que la discusión se centre únicamente en los impuestos locales y pidió analizar la distribución de recursos nacionales y provinciales para fortalecer a los municipios.

“La situación económica de los municipios es preocupante. La recesión hace que el Estado Nacional y la Provincia recauden menos, y eso impacta directamente en lo que recibimos nosotros”, explicó Serenal. Según el intendente, “el 95% de la riqueza generada en cada distrito se va fuera del municipio, principalmente a la Nación, y solo el 5% queda para sostener los servicios locales a través de tasas”.

Serenal detalló que, pese a que muchos sectores políticos reclaman la eliminación de tasas, estas representan apenas una pequeña parte de los ingresos municipales, pero son esenciales para garantizar servicios básicos: “Con lo que recaudamos de tasas cubrimos salud, educación, infraestructura y seguridad. Por ejemplo, nuestro hospital municipal cubre casi el 100% de la atención de los vecinos, incluidos tratamientos oncológicos y servicios para personas con discapacidad, sin recibir los fondos completos de Nación o Provincia”.

El intendente criticó la falta de autonomía real de los municipios: “Si queremos bajar impuestos y reactivar la vida productiva, primero hay que revisar la distribución de recursos a nivel nacional. Pedimos que se devuelva al menos un 10% de lo que se recauda de nuestros distritos, porque eso es más que lo que cobramos en tasas”.

Serenal también hizo hincapié en la necesidad de una reforma tributaria que fortalezca a los municipios y permita una mayor inversión en infraestructura. Destacó la importancia de mantener y mejorar los servicios en educación, seguridad y caminos, incluso cuando estas competencias dependen formalmente de la provincia: “El vecino golpea la puerta del municipio y espera soluciones. Nosotros estamos ahí, a pie de calle, pero necesitamos recursos y respaldo”.

En referencia a la actividad productiva de Lincoln, Serenal señaló que la región enfrenta desafíos económicos por la caída de empresas locales y la falta de competitividad del dólar, pese a que sectores como la lechería comienzan a desarrollarse con tecnología avanzada. “Necesitamos cambiar la matriz productiva y generar valor agregado en origen, para crear empleo y sostener el desarrollo”, sostuvo.

El intendente concluyó con un llamado a la responsabilidad política y al diálogo: “No se puede descalificar a los empresarios ni demonizar a los municipios. Argentina necesita equilibrio: cuidar a quienes producen, fortalecer a los municipios y garantizar que los recursos lleguen donde deben llegar, al primer eslabón, que es la comunidad”.