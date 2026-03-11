miércoles, marzo 11, 2026
Sociedad

Recordando a las víctimas del terrorismo: Europa mantiene viva su memoria

El 11 de marzo se conmemora el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, una jornada de homenaje y reflexión sobre el impacto de los atentados en la vida de miles de personas.

Cada 11 de marzo, la Unión Europea recuerda a quienes han sufrido los efectos del terrorismo, conmemorando especialmente los atentados del 11 de marzo de 2004 en España. Esta fecha, establecida por el Consejo Europeo tras la aprobación del Parlamento Europeo, busca honrar la memoria de las víctimas y apoyar a los familiares que aún viven con las secuelas de estos trágicos eventos.

El terrorismo continúa siendo una amenaza global, afectando a países como Irak, Siria, Libia, Afganistán y Sudán del Sur, con devastadoras consecuencias económicas y humanas. Los ataques suelen involucrar artefactos explosivos, armas de fuego y secuestros, dejando un profundo impacto social y psicológico.

Frente a esta realidad, la comunidad internacional ha implementado diversas estrategias para combatir el terrorismo. La ONU, por ejemplo, proclamó el 21 de agosto como Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, promoviendo la cooperación entre Estados y la defensa del derecho a la vida.

Conmemorar el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo también implica un compromiso social: fomentar valores de respeto, tolerancia y solidaridad, así como reconocer la resiliencia de quienes sobrevivieron a los atentados. Medios de comunicación y plataformas digitales desempeñan un papel crucial al difundir mensajes de concienciación y educación en la sociedad.

 

