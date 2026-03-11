Nerina Neumann impulsa reformas para mejorar los recursos municipales en la Provincia de Buenos Aires

- Advertisement -

En diálogo con Despertate por Vision Plus TV, Cadena Nueve y Máxima 89.9, la senadora Nerina Neumann destacó la necesidad de debatir el financiamiento de los municipios bonaerenses y la revisión de las tasas municipales, en un contexto de creciente preocupación por la capacidad de los distritos de atender las necesidades de sus vecinos.

“Es un tema que hay que poner en discusión, más allá de la propuesta de eliminar las tasas municipales, que en la práctica resulta complicada de implementar”, explicó Neumann, quien subrayó que muchas tasas están vinculadas a la prestación de servicios esenciales como la recolección de residuos y la atención de la salud pública.

La senadora propuso un aumento progresivo de la coparticipación provincial del 16,14% al 20%, destinado a fortalecer la autonomía de los intendentes y garantizar fondos específicos para obra pública. Según detalló, este esquema permitiría que los municipios puedan responder más eficazmente a reclamos de los vecinos, desde infraestructura hasta servicios básicos.

Neumann también planteó la necesidad de descentralizar ciertos impuestos y trámites, como el inmobiliario y la patente de vehículos, para otorgar mayor seguridad jurídica y agilizar la administración municipal. “Los municipios son el primer mostrador al que llega el vecino; necesitamos que tengan recursos suficientes para actuar”, agregó.

Además, la senadora resaltó la importancia de políticas de Estado que trasciendan la disputa política partidaria y se centren en los problemas cotidianos de los bonaerenses, incluyendo salud, seguridad y transporte.

Finalmente, Neumann adelantó que continuará impulsando reformas políticas y tributarias, como la implementación de la boleta única, y se comprometió a mantener un diálogo constante con los intendentes y la ciudadanía para garantizar que los proyectos impacten de manera concreta en la vida de los vecinos.