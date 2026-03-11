La CEyS inaugura su Estación de Telemedicina y realiza una jornada de salud abierta a la comunidad

- Advertisement -

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” Ltda. (CEyS) llevará adelante este viernes 13 de marzo una jornada abierta a la comunidad con diversas propuestas vinculadas al cuidado de la salud, la prevención y el acceso a nuevas herramientas de atención médica.

Las actividades comenzarán a las 10:00 con la inauguración de la Estación de Telemedicina de la CEyS, ubicada en Av. Avellaneda 1581. Este nuevo espacio permitirá a los asociados acceder a consultas médicas a distancia mediante tecnología especializada, ampliando las posibilidades de atención y facilitando el contacto con profesionales de la salud sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

En el marco de la misma jornada, entre las 10:00 y las 17:00, se realizará una Jornada de Chequeos Gratuitos en Plaza Belgrano, donde enfermeras de la cooperativa brindarán controles básicos de salud a todas las personas que se acerquen. La propuesta busca promover el control periódico y la detección temprana de posibles problemas de salud.

Las actividades continuarán a las 19:00 con una Charla de Concientización sobre Cáncer de Piel, destinada al público en general. El encuentro se desarrollará en el Salón Blanco de la Municipalidad y estará a cargo de la Dra. Fernández García, quien abordará aspectos relacionados con la prevención, la detección temprana y los cuidados frente a la exposición solar.

Desde la CEyS invitan a todos los vecinos a participar de esta jornada, pensada para promover hábitos saludables y acercar herramientas de prevención y atención médica a la comunidad.