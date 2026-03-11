En la Basílica de Luján recordarán a Francisco a un año de su muerte con una misa

A un año del fallecimiento del Papa Argentino Francisco, la Iglesia realizará una misa especial en su memoria en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La celebración tendrá lugar el martes 21 de abril a las 17 y contará con la participación de obispos de todo el país.

La Eucaristía será presidida por monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, en un gesto de recuerdo y oración por quien fuera el primer pontífice argentino y latinoamericano de la historia.

La convocatoria fue anunciada durante la 202ª reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, donde se informó que el encuentro litúrgico reunirá a autoridades eclesiásticas y fieles para rendir homenaje al legado espiritual de Jorge Mario Bergoglio.

Un año de una noticia que conmovió al mundo

La muerte de Francisco fue una de las noticias más impactantes de 2025. En la madrugada del 21 de abril, Jorge Bergoglio sufrió un derrame cerebral que derivó en una insuficiencia cardíaca irreversible. El pontífice falleció a los 88 años en la residencia de la Casa Santa Marta, en el Vaticano, donde vivió durante todo su pontificado.

Tras su fallecimiento se llevaron a cabo los funerales y las ceremonias previstas por la tradición litúrgica de la Iglesia para un Sumo Pontífice. Luego de los ritos correspondientes, el Papa fue sepultado en la Basílica Romana de Santa Maria Maggiore, uno de los templos marianos más importantes de Roma.

El sepulcro, de carácter austero y acorde al estilo pastoral que caracterizó su pontificado, lleva una simple inscripción: “Franciscus”.

Un homenaje en el corazón mariano del país

La misa en Luján busca recordar no sólo la figura del Papa, sino también su cercanía con el pueblo argentino y su profunda devoción mariana. La basílica, santuario nacional dedicado a la Virgen de Luján, ha sido históricamente un lugar de encuentro para celebraciones significativas de la Iglesia argentina.

Se espera una amplia participación de fieles que se acercarán al santuario para rezar por el eterno descanso del pontífice y agradecer su legado pastoral, marcado por la cercanía con los pobres, el diálogo interreligioso y la defensa de la paz.

La ceremonia será, además, una oportunidad para que la Iglesia de nuestro país, vuelva a recordar al Papa que, desde el Vaticano, mantuvo siempre un fuerte vínculo espiritual con su país natal.