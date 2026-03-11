Darío Golía advierte que la eliminación de tasas municipales podría debilitar los servicios locales

- Advertisement -

En una entrevista con Despertate, de Cadena Nueve y Máxima 89.9, Darío Golía, intendente de Chacabuco, se refirió al debate sobre las tasas municipales y advirtió que la iniciativa de eliminarlas podría representar un intento de desfinanciar a los municipios.

“Vivimos un momento complejo, donde los municipios han perdido recursos coparticipables y fondos históricos, como los destinados a seguridad e infraestructura”, explicó Golía. Según el intendente, la caída en la coparticipación nacional y provincial, sumada a la recesión económica, ha reducido significativamente los ingresos locales, impactando en la capacidad de brindar servicios.

Golía enfatizó que las tasas municipales representan la autonomía de cada distrito y son fundamentales para sostener los servicios que los vecinos reciben diariamente. “No se cuestiona a las empresas privadas por el costo de sus servicios, pero sí se pone en tela de juicio el trabajo de los municipios, que son quienes responden primero ante necesidades de la comunidad”, sostuvo.

Sobre los motivos detrás de esta iniciativa, el jefe comunal señaló: “Parece formar parte de un esquema de recortes que primero afectó al nivel nacional, luego a las provincias, y ahora busca impactar en los municipios, lo que termina afectando directamente a la gente”.

El intendente también se refirió a posibles soluciones dentro de una reforma tributaria provincial, proponiendo mayor autonomía municipal y descentralización de servicios como el inmobiliario y las patentes automotoras, para fortalecer los ingresos locales y garantizar transparencia y cercanía con los vecinos.

A pesar del contexto económico adverso, Golía destacó que el municipio de Chacabuco mantiene un funcionamiento ordenado, con proyectos de desarrollo productivo, infraestructura y educación superior. Además, informó que la recaudación local se mantiene alrededor del 70%, gracias a incentivos para contribuyentes cumplidores y planes de regularización de deuda.

Finalmente, Golía expresó su compromiso con el desarrollo de Chacabuco y resaltó la importancia de sostener el empleo y la producción en el distrito. “Estamos proyectando un plan estratégico a 20 años, con acciones concretas para acompañar a los sectores productivos y fortalecer nuestra comunidad”, concluyó.