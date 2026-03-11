miércoles, marzo 11, 2026
26.7 C
Nueve de Julio
Salud Pública

Comenzó la campaña de vacunación antigripal y hubo alta concurencia en el Hospital Julio de Vedia

La jornada inaugural se centró en mayores de 65 años y personal de salud, que buscan protegerse antes de la llegada del invierno toda vez que la campaña se adelantó por un brote reciente en el hemisferio norte

El Hospital Julio de Vedia dio inicio este 11 de marzo a la campaña de vacunación antigripal, con una alta participación de la comunidad. En esta primera etapa, se aplican las dosis a mayores de 65 años y al personal de salud, informó Rosana Valario, jefa de vacunación, acompañada por Fernanda Puyal.

Valario detalló que la campaña continuará hasta agotar las vacunas disponibles, y que a partir del lunes 23 de marzo se ampliará a niños de entre seis meses y dos años, así como a personas de 2 a 64 años con patologías de riesgo como diabetes, obesidad y pacientes oncológicos que hayan finalizado su tratamiento hace más de seis meses. Además, se incluirán embarazadas, puérperas y personal estratégico.

“El flujo de vacunación es constante y las dosis disponibles son suficientes para cubrir la demanda inicial. Mientras más personas se vacunen, más vacunas se recibirán, por lo que invitamos a toda la comunidad a acercarse”, destacó Valario.

La jefa de vacunación también señaló que la campaña se adelantó este año debido a un nuevo brote en el hemisferio norte, lo que sorprendió al equipo que esperaba iniciar a fines de marzo o principios de abril. “Es emocionante ver tanta participación desde el primer día. Vacunarse es salud, y con ello cuidamos a nuestra comunidad”, expresó.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, en el Centro de Vacunación del Hospital Julio de Vedia. La vacunación es gratuita y se recomienda a todos aprovechar esta oportunidad para protegerse contra la gripe.

Vacunatorio-Roxana Valario-Fernanda Puyal

 

