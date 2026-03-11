Comenzó la campaña de vacunación antigripal y hubo alta concurencia en el Hospital Julio de Vedia

- Advertisement -

El Hospital Julio de Vedia dio inicio este 11 de marzo a la campaña de vacunación antigripal, con una alta participación de la comunidad. En esta primera etapa, se aplican las dosis a mayores de 65 años y al personal de salud, informó Rosana Valario, jefa de vacunación, acompañada por Fernanda Puyal.

Valario detalló que la campaña continuará hasta agotar las vacunas disponibles, y que a partir del lunes 23 de marzo se ampliará a niños de entre seis meses y dos años, así como a personas de 2 a 64 años con patologías de riesgo como diabetes, obesidad y pacientes oncológicos que hayan finalizado su tratamiento hace más de seis meses. Además, se incluirán embarazadas, puérperas y personal estratégico.

“El flujo de vacunación es constante y las dosis disponibles son suficientes para cubrir la demanda inicial. Mientras más personas se vacunen, más vacunas se recibirán, por lo que invitamos a toda la comunidad a acercarse”, destacó Valario.

La jefa de vacunación también señaló que la campaña se adelantó este año debido a un nuevo brote en el hemisferio norte, lo que sorprendió al equipo que esperaba iniciar a fines de marzo o principios de abril. “Es emocionante ver tanta participación desde el primer día. Vacunarse es salud, y con ello cuidamos a nuestra comunidad”, expresó.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, en el Centro de Vacunación del Hospital Julio de Vedia. La vacunación es gratuita y se recomienda a todos aprovechar esta oportunidad para protegerse contra la gripe.