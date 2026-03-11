Carlos Casares: inauguraron la ampliación del Centro Universitario

- Advertisement - - Advertisement - El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, inauguraron hoy la ampliación del Centro Universitario del municipio y entregaron diplomas a 19 estudiantes egresadas de carreras que se dictan a través del programa Puentes. Fue en una jornada que también incluyó la entrega de 41 computadoras de Conectar Igualdad Bonaerense a alumnas y alumnos de escuelas locales y una recorrida por obras a cargo del Gobierno de la Provincia. Con la ampliación del Centro Universitario de Carlos Casares, que había sido puesto en funcionamiento por el gobernador Axel Kicillof en diciembre de 2024, se suman a sus instalaciones dos nuevas aulas y un área de administración. Las obras se llevaron adelante a través del programa Puentes, la política pública del Estado bonaerense que impulsa el acceso a la universidad a lo largo de toda la provincia. En la jornada las autoridades también les entregaron diplomas a 19 estudiantes egresadas de la Diplomatura en Administración de Redes Sociales Digitales y la Diplomatura en Habilidades Digitales e Inteligencia Artificial para la Formación Docente, dictadas en el marco del programa Puentes por la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de Tres de Febrero, respectivamente. En el marco de la actividad, el ministro Bianco señaló: “Estamos trabajando con 80 centros universitarios como este en municipios bonaerenses que, en su mayoría, antes no tenían la posibilidad de brindarle a su población la oportunidad de estudiar carreras. De ellos, nosotros ya inauguramos 48 nuevos centros y pronto llegaremos al medio centenar”. Finalmente, Bianco y Stadnik hicieron entrega de 41 computadoras a estudiantes de nueve escuelas de Carlos Casares. Los dispositivos forman parte del programa Conectar Igualdad Bonaerense, la iniciativa con la que el Gobierno de la Provincia promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a la tecnología para las y los jóvenes de escuelas de educación especial y de áreas rurales. Al respecto, el Ministro de Gobierno afirmó: “Estamos haciendo un gran esfuerzo en un momento muy complejo por el recorte de recursos y el ajuste de un Gobierno nacional que abandona a la población. Estas computadoras son parte de ese esfuerzo, con ellas les damos a las y los chicos una herramienta para estudiar y, a futuro, trabajar. Nuestro deber es asegurar que ustedes puedan estudiar y que después puedan tener un trabajo digno”. Por su parte, el intendente Stadnik destacó el trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial para ampliar oportunidades educativas en el distrito: “Hoy hay un Gobierno nacional que plantea que la educación es un gasto, pero para nosotros la educación es una inversión y un derecho. Cuando el Estado provincial y el Estado municipal invierten en educación están invirtiendo en el futuro de nuestros jóvenes, en la igualdad de oportunidades y en el desarrollo de toda la comunidad de Carlos Casares”. Recorrida de obras La agenda de trabajo de las autoridades se había iniciado con una recorrida por las obras de 72 viviendas que están siendo construidas por el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia para familias del municipio. Las nuevas casas se ubican en un barrio en el que ya se entregaron otras 72 viviendas a vecinas y vecinos. Asimismo, Bianco y Stadnik inauguraron la etapa 1 del Acceso Este de tránsito pesado, una obra que forma parte del Plan Vial para Tránsito Pesado de la ciudad de Carlos Casares y que es financiada con fondos del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia. En las actividades participaron los intendentes de Bragado, Sergio Barenghi, y de Hipólito Yrigoyen, Luis Ignacio Pugnaloni, el senador provincial Germán Lago y el director del programa Puentes, Juan Brardinelli, así como otras autoridades del ámbito municipal y educativo.