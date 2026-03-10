Macri y Pullaro destacaron al agro como motor económico y reclaman alivio impositivo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Con el tradicional corte de cintas, quedó inaugurada en San Nicolás la 20° edición de Expoagro, un encuentro que combina novedades tecnológicas para el campo con un espacio para debates políticos y económicos del sector agropecuario. La muestra se desarrollará hasta el viernes 13 de marzo y reúne a más de 700 expositores.

En el acto inaugural participaron el expresidente Mauricio Macri, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el intendente de San Nicolás Santiago Passaglia, el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, los presidentes del Banco Provincia y del Banco Nación, Juan Cuattromo y Darío Wasserman, y el titular del INTA, Nicolás Bronzovich, entre otros.

Durante su discurso, Macri se mostró a favor de políticas que fomenten la generación de empleo en el campo y pidió el fin de las retenciones, calificándolas como un impuesto que castiga a productores y exportadores. “Generalmente, todos los países del mundo ponen subsidios”, señaló. Por su parte, Pullaro sostuvo que reducir la carga impositiva al agro potenciaría la economía real, estimando que una reducción a la mitad de las retenciones actuales podría inyectar 2.500 millones de dólares a la economía nacional.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, se mostró optimista respecto a una futura baja de las retenciones, aunque aclaró que aún no se puede precisar el momento exacto de su implementación.

Mensajes de apoyo al sector también provinieron de Passaglia, quien abogó por superar la “grieta” política y centrarse en la productividad, resaltando el papel del campo como motor del desarrollo. En la misma línea, Cuattromo destacó la importancia de la cooperación entre el Estado y la iniciativa privada para impulsar la producción, afirmando que “no existe tal cosa como el campo contra la industria o la ciudad contra la ruralidad”.

El cierre estuvo a cargo del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, quien resaltó que la política del Gobierno nacional apunta a reducir la presión impositiva sobre el sector y ampliar las oportunidades de exportación, citando que las retenciones ya se han reducido de manera parcial para algunos productos y total para otros, en línea con el equilibrio fiscal.

En tanto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, estuvo anoche en la cena de bienvenida, señalando las políticas de apoyo al sector desde la proviencia.

Expoagro 2026 se perfila así como un espacio clave para la presentación de innovaciones tecnológicas y la articulación de políticas de apoyo al sector agropecuario, con un discurso predominante de diálogo y consenso por encima de las divisiones políticas tradicionales.