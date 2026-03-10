Ignacio ‘Nacho’ Palacios destacó la innovación y la producción en su recorrido por Expoagro 2026

- Advertisement -

El presidente del Bloque del radicalismo distrital recorrió la muestra agroindustrial más importante del país, dialogó con empresas locales y destacó la importancia del desarrollo productivo y tecnológico para fortalecer la economía regional.

El dirigente Ignacio Palacios participó de Expoagro 2026, la principal muestra agroindustrial del país, donde recorrió el predio acompañado por Diego Spinetta y mantuvo encuentros con diversas empresas vinculadas al sector productivo.

Durante la visita, Palacios y Spinetta dialogaron con representantes de la empresas de la ciudad de Nueve de Julio. Además, recorrieron los stands de otras firmas tradicionales, donde intercambiaron opiniones sobre innovación tecnológica, producción y perspectivas del sector.

“Estos espacios son fundamentales para escuchar a quienes producen y generan trabajo. El campo y la industria nacional son motores del desarrollo de nuestras comunidades”, afirmó Palacios, subrayando la importancia de fomentar políticas que fortalezcan estos sectores.

La jornada concluyó con un balance positivo, reafirmando el compromiso de continuar impulsando políticas que promuevan el desarrollo de la metalmecánica y la producción agropecuaria, pilares esenciales para la economía regional.