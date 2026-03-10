Fernando Salva describe que el amor por el club es lo que hace que siempre salga el sol en Once Tigres

- Advertisement -

Con un entusiasmo contagioso, Fernando Salva conversa sobre su día a día al frente de Once Tigres, donde combina su rol de dirigente deportivo con su experiencia en el desarrollo de una empresa en la industria. “Siempre trato de que lo poco que tenemos esté bien, que todo esté ordenado y estéticamente cuidado. Es la mejor forma de entusiasmar a los chicos y fomentar su participación en el fútbol”, comentó Salva en Despertate por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9.

El presidente destaca la atención al césped como un elemento central del club. Explica que cada deporte requiere un tipo distinto de grama y que mantener la cancha en condiciones es todo un desafío en un país con climas variados. “Hemos pasado más de 26 años trabajando en mejorar la cancha, innovando con riego y pasto mixto, para que la pelota corra mejor y los jugadores puedan rendir al máximo”, señala.

Salva también subraya la modernización de la infraestructura, con iluminación LED en las canchas y proyectos de energía solar en estudio. “La tecnología nos permite tener más durabilidad y eficiencia, y estamos evaluando cómo implementarla en todo el predio”, agrega.

En lo social, el club trabaja en campañas de nuevos socios y en obras para mejorar los espacios de encuentro, como salones para eventos y canchas iluminadas para actividades nocturnas. Además, Once Tigres abrió sus puertas recientemente para un evento de los bomberos locales, destacando la colaboración con la comunidad.

En lo deportivo, Salva se muestra optimista: “Tenemos muchos juveniles y una estructura organizada con más de diez profesores y colaboradores. Hemos logrado una identidad muy linda y buenos resultados deportivos en un año de transición”. Sobre la competencia, anticipa el próximo encuentro contra Atlético Quiroga y destaca el trabajo de las mujeres en ese club: “Es fundamental que todas las instituciones cuenten con infraestructura adecuada y el apoyo de su comunidad”.

Pero Salva no solo habla de fútbol. También analiza la situación económica de su empresa y del país: “Venimos de una economía hiperinflacionaria que afectaba mucho a lo que fabricamos, pero ahora se ha logrado cierta estabilidad. Esto nos permite proyectar a futuro, aunque la inversión sigue siendo cautelosa”. Sobre la reforma tributaria, comenta: “Bajar la carga impositiva sería ideal para cualquier pyme, pero hoy es difícil y la competencia internacional no facilita las cosas. Hay que pensar bien antes de invertir en cosas nuevas o incorporar personal”.

En paralelo, la empresa está innovando con productos de vivienda modular sustentable, que incluyen energía solar y equipamiento completo de agua, gas y electricidad. “Estas casas se pueden trasladar, son de 36 m², con comedor, dos habitaciones y baño, y estamos trabajando para que se puedan adquirir mediante leasing o créditos del Banco Hipotecario”, explica. Salva destaca que este tipo de vivienda permite a las familias acceder a soluciones habitacionales de forma rápida, flexible y eficiente.

Una de las principales ventajas de estas casas es su movilidad: se pueden trasladar de un lugar a otro sin perder funcionalidad.

Salva detalla que la idea de la empresa es combinar innovación con sustentabilidad: “La mayoría de estas casas funcionan con energía solar para abastecer aire acondicionado, heladera, luces y otros equipos eléctricos, lo que reduce la dependencia de generadores y hace que sean autosuficientes incluso en zonas rurales”.

La incorporación de estos productos también abre nuevas oportunidades de mercado: desde soluciones habitacionales temporales hasta oficinas y módulos de trabajo. “Estamos trayendo módulos de China y adaptando los productos a las necesidades locales, siempre pensando en el confort, la eficiencia energética y la calidad de construcción. Es un paso importante para brindar soluciones habitacionales y laborales a la comunidad”, agrega Salva.

Con estas viviendas, la empresa busca no solo ampliar su línea de producción y diversificar el negocio, sino también ofrecer una alternativa real a la problemática habitacional que enfrentan muchas familias. “Nuestro objetivo es que cualquier persona con un ingreso fijo pueda acceder a su casa propia, de manera rápida, segura y flexible, sin tener que depender exclusivamente de la construcción tradicional”, concluye.

Finalmente, el presidente de Once Tigres abordó la organización de la liga local y el calendario de los campeonatos: “El sistema actual de fases y finales surgió después de la pandemia y tuvo buenos resultados, pero estamos evaluando volver a un calendario de marzo a noviembre. Esto facilitaría la participación de los clubes en torneos federales y mejoraría la continuidad del campeonato”.

Salva concluye con su filosofía: “Ser dirigente implica un gran compromiso. Pero lo que nos mueve es el amor por el club; eso hace que todo salga mejor, más allá de los resultados deportivos”.