Fechas de pago de tasas y patentes municipales: recordatorio para vecinos de Nueve de Julio

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Los contribuyentes de Nueve de Julio deben tener en cuenta los próximos plazos para abonar tasas y patentes, evitando así recargos por pagos fuera de término.

Entre los vencimientos programados se encuentran:

TRSU, Servicios Sanitarios, Ocupación de espacio público y Tasas por servicios varios (Terminal y playa de camiones): cuota 2/2026, vence el 16 de marzo .

(Terminal y playa de camiones): cuota 2/2026, . Patentes de rodados: primer vencimiento de vehículos municipalizados, 10 de abril.

Para consultas o aclaraciones, los vecinos pueden comunicarse mediante WhatsApp al 2317-621234, servicio dispuesto por la Oficina de Ingresos Públicos.

Se recomienda organizar los pagos con anticipación para evitar contratiempos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones municipales.