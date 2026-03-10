martes, marzo 10, 2026
General

Fechas de pago de tasas y patentes municipales: recordatorio para vecinos de Nueve de Julio

Con el objetivo de mantener al día las obligaciones tributarias, la Oficina de Ingresos Públicos de Nueve de Julio informa los próximos vencimientos de distintas tasas y la primera cuota de patentes de vehículos municipalizados

Los contribuyentes de Nueve de Julio deben tener en cuenta los próximos plazos para abonar tasas y patentes, evitando así recargos por pagos fuera de término.

Entre los vencimientos programados se encuentran:

  • TRSU, Servicios Sanitarios, Ocupación de espacio público y Tasas por servicios varios (Terminal y playa de camiones): cuota 2/2026, vence el 16 de marzo.
  • Patentes de rodados: primer vencimiento de vehículos municipalizados, 10 de abril.

Para consultas o aclaraciones, los vecinos pueden comunicarse mediante WhatsApp al 2317-621234, servicio dispuesto por la Oficina de Ingresos Públicos.

Se recomienda organizar los pagos con anticipación para evitar contratiempos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones municipales.

 

