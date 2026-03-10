Fechas de pago de tasas y patentes municipales: recordatorio para vecinos de Nueve de Julio

Los contribuyentes de Nueve de Julio deben tener en cuenta los próximos plazos para abonar tasas y patentes, evitando así recargos por pagos fuera de término.
Entre los vencimientos programados se encuentran:
- TRSU, Servicios Sanitarios, Ocupación de espacio público y Tasas por servicios varios (Terminal y playa de camiones): cuota 2/2026, vence el 16 de marzo.
- Patentes de rodados: primer vencimiento de vehículos municipalizados, 10 de abril.
Para consultas o aclaraciones, los vecinos pueden comunicarse mediante WhatsApp al 2317-621234, servicio dispuesto por la Oficina de Ingresos Públicos.
Se recomienda organizar los pagos con anticipación para evitar contratiempos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones municipales.