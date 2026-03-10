Diego Baztarrica: la Cámara de Comercio busca soluciones creativas para los negocios de Nueve de Julio

- Advertisement -

En diálogo con *Despertate* de Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, Diego Baztarrica, presidente de la Cámara de Comercio de Nueve de Julio, destacó la organización de una inédita ronda de negocios que se realizará el próximo 9 de abril, con el objetivo de generar nuevas oportunidades comerciales en la ciudad.

“La ronda de negocios es una excelente oportunidad para que industriales y comerciantes se reúnan, intercambien servicios y encuentren soluciones a necesidades concretas de sus negocios”, explicó Baztarrica. Los participantes podrán inscribirse previamente y recibir un cronograma de reuniones individuales con empresas que complementen sus requerimientos, fomentando el intercambio y la generación de vínculos comerciales.

El presidente de la Cámara subrayó que este tipo de actividades no solo busca impulsar la economía local, sino también incentivar la creatividad y el uso de tecnología en los negocios. En este sentido, anticipó que se prevé la realización de un congreso de transformación digital en agosto, dirigido a comerciantes, industriales y estudiantes de escuelas técnicas, donde se abordarán temáticas como marketing digital, inteligencia artificial y automatización.

Baztarrica también destacó la importancia de la educación financiera para los comercios, mencionando charlas y asesoramiento previo a los eventos, orientados a mejorar la gestión de stock, la administración de recursos y el aprovechamiento de líneas de crédito. “No se trata solo de generar ventas, sino de enseñar a manejar mejor el negocio para que cada decisión tenga un impacto positivo”, señaló.

Asimismo, el presidente de la Cámara hizo referencia a la situación comercial actual, marcada por la baja en las ventas en algunos rubros y el impacto de los precios de ciertos productos, como la carne. Sin embargo, enfatizó que “al mal tiempo, buena cara”, destacando la importancia de mantener una actitud positiva, buscar soluciones y aprovechar cada oportunidad para innovar y crecer.

Finalmente, Baztarrica remarcó que todas estas iniciativas forman parte de la agenda del centenario de la Cámara de Comercio de Nueve de Julio, cuyo objetivo es fortalecer el comercio local, apoyar a los empresarios y consolidar a la ciudad como un polo de desarrollo económico y tecnológico.