Male Defunchio, analizó la situación del distrito y planteó la necesidad de políticas públicas activas para el desarrollo local

La concejala de Unión por la Patria, Male Defunchio, abordó distintos temas de la agenda política y social del distrito de Nueve de Julio durante una entrevista radial en Despertate, por Cadena Nueve, maxima 89.9 y Visión Plus TV, en la que se refirió a la situación interna del peronismo local, la gestión municipal, la problemática del basural y el impacto de la economía nacional en la comunidad.

Uno de los primeros ejes de la conversación fue la dinámica política dentro del justicialismo local, tras la reciente presentación de un nuevo espacio que impulsa una posible candidatura a intendente de cara a 2027. En ese sentido, la concejala valoró la participación de distintos sectores dentro del movimiento y destacó la importancia de fortalecer la unidad del peronismo.

Defunchio sostuvo que, más allá de las diferencias que puedan surgir dentro del espacio, el objetivo central es construir una alternativa política capaz de gobernar el distrito en los próximos años. “Falta mucho para 2027, pero lo importante es que haya compañeros comprometidos con el crecimiento del peronismo y con la idea de volver a gobernar el distrito”, señaló.

La edil también consideró que las discusiones internas deben ser parte de un proceso natural dentro de la vida política, siempre que estén orientadas a fortalecer el proyecto colectivo. En ese sentido, remarcó que el diálogo entre los distintos sectores será clave para consolidar una propuesta común en el futuro.

Críticas a la gestión municipal

Durante la entrevista, la concejala también realizó una evaluación crítica sobre la situación actual del distrito. Según expresó, el partido atraviesa desde hace varios años una falta de políticas estructurales que impulsen el desarrollo local.

Entre los puntos mencionados, destacó la ausencia de programas integrales vinculados al acceso a la vivienda, el crecimiento de la industria local y la promoción de actividades económicas como el turismo.

Defunchio señaló que, en distintos momentos de la historia del distrito, cuando el peronismo estuvo al frente del gobierno municipal se llevaron adelante políticas públicas que impulsaron obras de infraestructura, planes de viviendas sociales y mejoras en los accesos a las localidades del partido.

En contraste, afirmó que en la actualidad se observa una falta de planificación y una ausencia de proyectos de largo plazo que permitan generar cambios estructurales.

La problemática del basural y la agenda ambiental

Otro de los temas centrales de la entrevista fue la situación del basural municipal, un problema que ha generado preocupación entre vecinos y autoridades.

En ese contexto, Defunchio explicó que presentó recientemente un proyecto de ordenanza que propone implementar un sistema de separación de residuos en origen, considerado el primer paso para mejorar la gestión de los desechos urbanos.

La iniciativa busca reducir la cantidad de basura que llega al basural y avanzar, en una etapa posterior, hacia la construcción de un relleno sanitario que permita un tratamiento más adecuado de los residuos.

Según explicó la concejala, el éxito de este sistema depende de la implementación de políticas públicas sostenidas que incluyan campañas de educación ambiental y una organización clara del sistema de recolección.

“Muchos vecinos no conocen los días ni las modalidades de recolección. Para que funcione un sistema de separación de residuos tiene que haber información clara, campañas permanentes y un municipio presente en la calle”, señaló.

Defunchio también remarcó que el cuidado ambiental es una responsabilidad compartida entre el Estado y la comunidad, aunque subrayó que el rol organizador debe partir desde el municipio.

En ese marco, destacó las gestiones realizadas ante el Ministerio de Ambiente de la provincia para obtener recursos que permitan mejorar el sistema de tratamiento de residuos, entre ellos equipamiento y herramientas para el personal que trabaja en el sector.

Debate político sobre el rol del Estado

La concejala también se refirió al debate político que se instaló en torno al rol del Estado y a la propuesta de eliminar tasas municipales impulsada por sectores vinculados a La Libertad Avanza.

Para Defunchio, ese planteo responde a una visión que busca reducir la intervención del Estado en la vida pública, lo que —según sostuvo— puede afectar el funcionamiento de los municipios y la prestación de servicios básicos.

En ese sentido, la edil remarcó que la capacidad recaudatoria del Estado es fundamental para sostener políticas públicas vinculadas a áreas clave como la educación, la salud y la infraestructura.

También cuestionó el discurso político del presidente Javier Milei, al considerar que la idea de un Estado reducido contrasta con la necesidad de políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades.

Impacto de la crisis económica en el distrito

Finalmente, Defunchio analizó el contexto económico nacional y su impacto en las economías locales. Según explicó, las políticas económicas actuales generan efectos directos en ciudades del interior como 9 de Julio.

La concejala señaló que el cierre de empresas, la caída del empleo y la reducción del consumo afectan no solo a los trabajadores sino también al entramado productivo local, que depende en gran medida de la actividad económica y del consumo interno.

“Cuando una empresa cierra o un trabajador pierde su empleo, ese consumo desaparece y eso repercute en los comercios y en la economía de toda la ciudad”, explicó.

En ese sentido, advirtió que la crisis económica podría profundizarse si no se modifican las políticas actuales, y remarcó la importancia de sostener políticas que impulsen el desarrollo productivo y protejan el empleo.

Mirada hacia el futuro

En el cierre de la entrevista, Defunchio reiteró la importancia de fortalecer el debate político y la participación ciudadana para enfrentar los desafíos del distrito.

La concejala sostuvo que la construcción de un proyecto político amplio y la implementación de políticas públicas concretas serán claves para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Nueve de Julio en los próximos años.