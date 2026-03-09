Las Provincias enfrentan un inicio de año con menor transferencia de fondos nacionales

- Advertisement -

En febrero de 2026, los Recursos de Origen Nacional (RON) transferidos a las provincias registraron una caída del 4,0% interanual en términos reales, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) descendió 5,4% interanual, según el último informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina).

El primer bimestre del año cerró con retrocesos aún mayores, con un -5,5% en RON y un -6,9% en CFI, consolidando un inicio de año complicado para las finanzas provinciales.

Casi todas las jurisdicciones mostraron disminuciones reales en los RON durante febrero, con la excepción de Salta, que presentó un leve incremento del 0,6% interanual. Entre las provincias más afectadas se encuentran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-5,7%), La Rioja y Santa Cruz (-5,3%). En cuanto a la CFI, todas las provincias registraron caídas reales.

Por otro lado, los Recursos de Origen Provincial (ROP) crecieron 11,6% interanual en enero de 2026. Aun así, seis provincias experimentaron retrocesos reales en sus recursos propios, siendo La Rioja la más impactada con un -20% interanual. Entre las jurisdicciones que mejoraron se destacan Chubut (+18,2%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (+16,5%) y Córdoba (+14,9%).

El informe del CEPA aclara que la recuperación observada en los ROP durante 2025 responde principalmente a la comparación con un 2024 especialmente bajo, más que a un crecimiento genuino de la recaudación. En un análisis de mediano plazo, los ROP presentan una caída real promedio del 7,3% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 respecto al período enero 2022–noviembre 2023, lo que refleja un escenario estructuralmente más restrictivo para las finanzas provinciales.

En el primer bimestre de 2026, los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) se distribuyeron de manera concentrada, con Entre Ríos como principal receptora (más de $12.000 millones), seguida por Córdoba y La Pampa, mientras que el resto de las jurisdicciones recibió montos significativamente menores. En 2025, los ATN representaron menos del 2% del total de los recursos provinciales, por lo que su incidencia en el financiamiento subnacional fue marginal.