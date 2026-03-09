El Padre Juan Miguel Carreras se despide de Nueve de Julio: “Me voy enriquecido y con un camino para seguir formándome”

- Advertisement -

La Catedral de Nueve de Julio fue escenario de un emotivo adiós para el Padre Juan Miguel Carreras, quien celebró su última misa en la comunidad antes de trasladarse como vicario a la parroquia San Anselmo en Pehuajó. Durante la ceremonia, el sacerdote compartió sus reflexiones sobre su primer destino pastoral y el aprendizaje obtenido en estos años de servicio.

“Aprendí mucho a escuchar y acompañar cada proceso de cada persona. Me voy enriquecido, con un camino iniciado que continuaré en otra comunidad”, expresó Carreras. En sus palabras, destacó que la formación sacerdotal no solo implica estudiar materias teológicas, sino también aprender a servir y a estar disponible donde la Iglesia lo requiera.

El sacerdote recordó que, desde sus primeros años como seminarista, el seminario fomenta la práctica de no instalarse en un lugar, sino asumir con apertura y disposición cada traslado que le asigna la Iglesia. Esta enseñanza ha acompañado su vida pastoral, y ahora se enfrenta al desafío de incorporarse a Pehuajó junto al Padre Gustavo, con quien mantiene una amistad de larga data y quien lo guiará en su nueva misión.

Durante la misa, Carreras expresó un profundo agradecimiento a la comunidad de 9 de Julio, reconociendo la importancia de su acompañamiento y oración en la consolidación de su vocación: “Gracias por todo lo que han hecho, las oraciones y el acompañamiento. Me voy con la certeza de que cada encuentro, cada rostro y cada palabra han sido parte de mi formación como servidor del Evangelio”.

Además, se dirigió a los fieles destacando la esencia de la misión sacerdotal: estar al servicio del pueblo de Dios y anunciar a Jesús en cada acción pastoral, siempre con humildad y disposición. “Espero poder seguir anunciando a Jesús en el ministerio sacerdotal y estar a la altura de la circunstancia para servir en medio del pueblo de Dios”, manifestó.

Carreras finalizó su mensaje ofreciendo su bendición a la comunidad y a sus familias, deseando que siempre experimenten el amor, el perdón y el consuelo del Señor. La misa concluyó con un clima de emoción y gratitud mutua, en el que los fieles acompañaron al sacerdote en sus últimos momentos en 9 de Julio antes de su traslado a Pehuajó.

Reflexiones finales del Padre Carreras

“Que el Señor descienda sobre ustedes y sus familias, y que experimenten siempre el amor, el perdón y el consuelo del Señor. Gracias por acompañarme en este primer destino pastoral, y que sigamos todos creciendo en nuestra fe y servicio a Dios”, concluyó el sacerdote.

Despues de la Misa dejó una bendición a los nuevejulienses junto a un saludo

