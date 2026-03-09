Dudignac: vecinos cuestionan gestión y efectividad del personal municipal

- Advertisement -

Dudignac, localidad del distrito de Nueve de Julio, enfrenta la preocupación creciente de sus vecinos, quienes a través de redes sociales cuestionan el desempeño de la gestión municipal y el cuidado de los espacios públicos.

La comunidad observa con inquietud que plazas, calles y sitios históricos muestran signos de abandono. La Plaza San Martín, uno de los espacios más emblemáticos de la localidad, evidencia falta de mantenimiento, suciedad y deterioro de infraestructura. Para muchos, estos problemas no son solo estéticos: representan la pérdida de identidad y patrimonio de Dudignac.

Un ejemplo que generó indignación fue la remoción de los postes y cadenas que protegían la imagen de la Virgen, instalados por la Asociación ACIFIL. “Es doloroso ver cómo lo que construimos con esfuerzo y cariño es ignorado o destruido”, comentan vecinos en redes.

El debate se centra ahora en la efectividad del personal municipal. Algunos vecinos se preguntan si, ante recortes presupuestarios, los trabajadores solo realizan tareas durante las horas extras para aumentar sus ingresos, mientras que las horas ordinarias de trabajo no se destinan al mantenimiento del pueblo. Esta percepción ha generado enojo y una sensación de abandono generalizado.

“Un pueblo que no cuida su patrimonio ni mantiene sus espacios comunes está perdiendo su rumbo. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la desidia avanza”, advierten los residentes.

Los vecinos hacen un llamado a las autoridades locales para que gestionen con responsabilidad, prioricen la atención de lo que ya existe y no solo enfoquen recursos en obras nuevas o acciones esporádicas. Además, invitan a toda la comunidad a participar activamente, recordando que Dudignac es de todos y merece respeto y cuidado.