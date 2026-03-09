Ciudadanos italianos en Nueve de Julio pueden participar de la votación para reformar la Constitución de aquel país

- Advertisement -

La presidenta de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos de Nueve de Julio, Graciela Miglierina, informó que los ciudadanos italianos residentes en la localidad que se encuentran empadronados ya pueden participar de la votación para la reforma de la Constitución italiana, cuyo proceso se realiza por correo desde el exterior.

Desde la institución se está llevando adelante una campaña de información y acompañamiento para quienes recibieron el sobre electoral. Miglierina explicó que la difusión se realiza principalmente a través de las redes sociales de la entidad, como Facebook e Instagram, además de la atención presencial para resolver dudas de los votantes.

“Siempre el mecanismo es el mismo, pero hay que refrescar un poco la memoria de la gente”, señaló. En ese sentido, indicó a CN que muchas personas se acercan a la sede con el sobre para consultar cómo completar el proceso de votación y qué aspectos se están sometiendo a consideración.

Uno de los principales puntos de la consulta está vinculado con la reforma del sistema judicial italiano. Entre las propuestas se encuentra la separación de las carreras de jueces y fiscales dentro del Consejo Superior de la Magistratura. Actualmente, quienes ingresan a la magistratura pueden comenzar como fiscales o jueces y luego cambiar de función, mientras que la reforma propone que esa elección sea definitiva desde el inicio.

Otro de los cambios plantea dividir formalmente los organismos que agrupan a jueces y fiscales, mientras que el tercer punto propone la creación de una alta corte disciplinaria externa que se encargue de evaluar y sancionar conductas inapropiadas dentro del sistema judicial, con el objetivo de fortalecer la transparencia.

Miglierina señaló que en Italia existe un fuerte debate político en torno a estas reformas, aunque los partidos políticos con representación en Argentina están promoviendo el voto afirmativo para que los cambios se concreten.

En cuanto al procedimiento, explicó que los ciudadanos que recibieron el sobre deben enviar su voto por correo con suficiente anticipación para que llegue al consulado antes del 19 de marzo a las 16 horas. Aunque la votación oficial se realizará entre el 21 y el 23 de marzo, esa es la fecha límite para la recepción de los sobres.

“Esta semana es clave para enviarlos. A más tardar el lunes próximo deberían estar en el correo para asegurarse de que lleguen a tiempo”, advirtió.

En Nueve de Julio hay alrededor de dos mil ciudadanos italianos empadronados que reciben la documentación para votar. Sin embargo, Miglierina explicó que existen más personas con ciudadanía italiana que no participan del proceso electoral porque no completaron los trámites necesarios.

Para poder votar es obligatorio registrarse en el portal Fast.it y estar inscripto en el AIRE (Anagrafe de Italianos Residentes en el Exterior), pasos que deben realizarse de manera personal.

Finalmente, la presidenta, Graciela Miglierina, destacó el rol de la Asociación Italiana como un espacio de orientación para la comunidad. “Nuestra institución termina siendo una especie de embajadora de buena voluntad, porque brindamos asesoramiento y acompañamos a los ciudadanos para que puedan ejercer su derecho a votar”, concluyó.