A 572 años de su nacimiento: Américo Vespucio, el marino que reveló la existencia de un nuevo continente

Este 9 de marzo se cumplen 572 años del nacimiento de Américo Vespucio, el navegante florentino cuyas exploraciones y relatos ayudaron a demostrar que las tierras descubiertas al oeste del océano Atlántico no eran parte de Asia, sino un continente completamente nuevo.

Nacido en Florencia, Italia, en 1454, Vespucio creció en un ambiente intelectual vinculado a la influyente familia Médici. Su formación incluyó conocimientos de astronomía, cosmografía y navegación, habilidades fundamentales para la época de los grandes viajes marítimos que marcaron el inicio de la Edad Moderna.

De comerciante a explorador

A comienzos de la década de 1490 se trasladó a Sevilla, uno de los principales centros del comercio marítimo europeo. Allí trabajó para la firma del comerciante florentino Juanoto Berardi, quien participaba en la financiación de las expediciones de Cristóbal Colón. Ese entorno lo acercó al mundo de la exploración y lo llevó a participar en viajes hacia las nuevas tierras descubiertas en Occidente.

Según diversos documentos y cartas de la época, Vespucio tomó parte en varias expediciones entre 1499 y 1502, recorriendo extensas zonas de la costa de América del Sur, especialmente en regiones que hoy corresponden a Brasil y el Río de la Plata. Durante esos viajes observó que las tierras visitadas no eran islas asiáticas, como se creía entonces, sino parte de un territorio mucho más vasto.

El relato del “Nuevo Mundo”

En 1504 publicó en Florencia el texto “Mundus Novus” (“Nuevo Mundo”), donde describía uno de sus viajes y afirmaba haber llegado a un continente desconocido para los europeos. Sus relatos causaron enorme impacto en Europa, en una época en la que los geógrafos intentaban actualizar la antigua visión del mundo heredada de la obra del geógrafo griego Ptolomeo.

Las cartas y descripciones de Vespucio circularon rápidamente por el continente europeo. Su testimonio hablaba de extensas tierras habitadas por numerosos pueblos, con climas y geografías distintas a las conocidas hasta entonces.

El origen del nombre “América”

El reconocimiento del nuevo continente quedó plasmado en 1507, cuando el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller publicó un mapa del mundo acompañado de la obra Cosmographiae Introductio. En ese trabajo propuso llamar “América” a las nuevas tierras, en honor a Americus Vesputius, la forma latina del nombre de Vespucio.

La denominación se difundió con rapidez y terminó consolidándose para designar a todo el continente.

Últimos años

En sus últimos años, Vespucio se estableció definitivamente en Sevilla. En 1508 fue nombrado piloto mayor de la Casa de la Contratación, institución encargada de organizar los viajes españoles a las Indias. Desde ese cargo supervisaba la formación de pilotos, los mapas y los instrumentos de navegación utilizados en las expediciones.

Murió en Sevilla el 22 de febrero de 1512, a los 57 años. Aunque no obtuvo grandes riquezas de sus viajes, su legado quedó ligado para siempre a la historia de la exploración y la geografía.

Un nombre para un continente

A más de cinco siglos de su nacimiento, Américo Vespucio sigue siendo recordado como una figura clave en la comprensión del mundo moderno. Sus relatos ayudaron a cambiar la idea que Europa tenía del planeta y dieron nombre a uno de los continentes más vastos y diversos del globo: América.