Informe del CEPA advierte sobre tensión social y geopolítica en la política energética argentina

Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina advierte que la política energética argentina atraviesa una etapa de consolidación técnica marcada por fuertes tensiones sociales y geopolíticas. Según el análisis, las últimas semanas evidencian un escenario en el que el Gobierno profundiza la actualización de tarifas y la focalización de subsidios, en medio de un contexto internacional incierto que agrega presión al sistema energético local.

De acuerdo con el reporte, marzo llega con nuevas subas en las facturas de electricidad. En promedio, el componente de transporte eléctrico registra una actualización del 2,07%, mientras que en la provincia de Buenos Aires los ajustes tarifarios se ubican entre el 12% y el 17%. Sin embargo, el documento sostiene que el dato más relevante no es el porcentaje de aumento sino el mensaje político y económico que transmiten estas medidas.

El informe remarca que la prórroga de la emergencia energética hasta diciembre de 2027, establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 49/2026, habilita al Poder Ejecutivo a avanzar en una reconfiguración profunda del sistema energético. Según CEPA, esta herramienta permite implementar cambios estructurales en subsidios y tarifas sin pasar por el debate legislativo.

El contexto internacional también juega un papel central en la evolución del sector. El documento señala que el estallido del conflicto en Medio Oriente introduce una variable de incertidumbre que ningún planificador energético local puede controlar. Las tensiones geopolíticas globales impactan en los precios de la energía y en la estabilidad de los mercados, condicionando las decisiones de política económica en países importadores o con alta dependencia de los precios internacionales.

En ese marco, el centro de estudios advierte que el proceso de recomposición tarifaria y reducción de subsidios se desarrolla en un escenario social sensible. La actualización de tarifas busca reducir el peso fiscal del sistema energético, pero al mismo tiempo genera impacto directo en los hogares y en la estructura de costos de la economía.

Para CEPA, el desafío del Gobierno será equilibrar la sostenibilidad fiscal y energética con la capacidad de pago de la población. El informe concluye que la política energética argentina se encuentra en una fase decisiva: mientras se consolidan cambios técnicos en la regulación y el esquema tarifario, las tensiones sociales y la incertidumbre internacional podrían condicionar el alcance y la velocidad de esas transformaciones.