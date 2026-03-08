domingo, marzo 8, 2026
13.3 C
Nueve de Julio
Sociedad

Dudignac celebra el Día de la Mujer con un homenaje especial

El cielo del pueblo se vistirá de celeste y blanco para reconocer el esfuerzo, la dedicación y la fortaleza de todas las mujeres que hacen grande a esa comunidad

0
En Dudignac, se conmemora el Día de la Mujer con un sentido homenaje a todas las vecinas que día a día construyen y sostienen esa sociedad. Desde temprano, las banderas celeste y blanca onderán como símbolo de respeto y admiración hacia quienes son el motor de cada hogar y de distintos emprendimientos de la comunidad.

Se destaca especialmente a las mujeres que trabajan la tierra y el progreso, cuyo esfuerzo diario hace grande a ese rincón bonaerense. También se rinde reconocimiento a aquellas que educan y cuidan, pues en sus manos descansa el futuro de cada familia.

Asimismo, se celebra a las mujeres que luchan día a día, con la firmeza de la bandera y la calidez de cada vecino, enfrentando desafíos con coraje y determinación.

Desde el municipio y la comunidad de Dudignac se envía un afectuoso saludo: ¡Feliz Día de la Mujer!

A todas las mujeres que con su coraje, amor y dedicación transforman la realidad todos los días, gracias por ser el alma de ese pueblo.

