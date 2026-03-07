Se puso en marcha en Nueve de Julio ‘Codo a Codo’, un local de Pastas Artesanales Inclusivas

- Advertisement -

Este sabado 7 se inauguró oficialmente en Nueve de Julio el local Codo a Codo, un espacio dedicado a la elaboración y venta de pastas artesanales inclusivas. Ubicado en Cavalari 1232, el proyecto se destaca por integrar a jóvenes con discapacidades en la producción, permitiéndoles participar activamente en todas las etapas de preparación de los productos.

Durante la apertura, numerosos vecinos, familiares y representantes de instituciones locales se acercaron para conocer el lugar, adquirir pastas y celebrar la iniciativa. Los responsables del proyecto destacaron la emoción de ver concretado un sueño largamente esperado y subrayaron el entusiasmo de quienes participan en la elaboración de los alimentos.

Clelia, mamá de Carolina Ferryra, una de las impulsoras de la iniciativa, señaló: “Estoy encantada de ver la tarea de los chicos y cómo la comunidad ha recibido este proyecto con tanta alegría. Ver a la gente contenta, comprar, saludar y compartir es todo hermoso”.

Los jóvenes trabajan en un circuito organizado dentro del local: amasan, estiran, cortan y preparan las pastas bajo la supervisión de instructores, en un ambiente pensado para su comodidad y desarrollo. Entre los primeros clientes, Amadeo, uno de los jóvenes empleados, expresó con orgullo su entusiasmo por aprender y participar en el proyecto.

El horario de atención será de lunes a viernes, de 9 a 14:30 y de 16 a 19:30, y los pedidos se podrán realizar también vía WhatsApp al número 2317 598889. Entre la oferta inicial se destacan variedades como espinaca, tomate, albahaca y espagueti, todas elaboradas artesanalmente con dedicación e inclusión.

Junto a la inaufuración con una degustación, se pusieron a consideración más de 80 km de pastas, las cuales fueron llevadas en su totalidad por los concurrentes.

El gerente de Banco Galicia, Alejandro Grizutti, colaborador del proyecto a través de la Fundación Priar (Programa Interactivo de Ayuda por Regiones), celebró la concreción de la iniciativa y destacó la solidaridad de las empresas y la comunidad de Nueve de Julio para que el emprendimiento fuera posible. “Es un ejemplo para otros lugares y demuestra cómo la inclusión y el trabajo conjunto pueden generar oportunidades reales para todos”, indicó.

Codo a Codo no solo propone un producto de calidad, sino también un mensaje de inclusión, esperanza y compromiso social, convirtiéndose en un referente para la ciudad y un proyecto que promete crecer junto a la comunidad.