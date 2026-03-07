La Libertad Avanza impulsa elimar Tasas Municipales en casi todos los distritos bonaerenses

- Advertisement -

La Libertad Avanza (LLA) anunció que presentará más de 100 proyectos en concejos deliberantes de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de reducir o eliminar tasas municipales. La iniciativa, denominada “La Libertad Avanza, las tasas retroceden”, se lanzará de manera simultánea en 106 municipios y busca, según destacan desde el espacio libertario, “bajar la presión fiscal local” y “promover la actividad económica”.

En un documento difundido este viernes, el partido sostuvo que la provincia bonaerense tiene “el promedio de tasas municipales más alto del país” y que “gran parte de esos tributos no tiene una contraprestación clara en servicios”. Desde LLA aseguran que esta carga impositiva impacta especialmente en pymes, productores agropecuarios, comercios y consumidores, ya que reduce los márgenes para invertir, contratar personal o sostener precios competitivos.

Además, denuncian una “contradicción” entre la política económica del Gobierno nacional, que impulsa la reducción del gasto y los impuestos, y el incremento o mantenimiento de tasas en numerosos municipios, lo que, a su juicio, “neutraliza cualquier alivio fiscal para los contribuyentes bonaerenses”.

Estrategia legislativa

La estrategia de LLA prevé la presentación de proyectos adaptados a la realidad de cada distrito, con el objetivo de simplificar tributos, reducir timbrados y revisar tasas que afectan directamente al comercio y la producción. Entre los ejemplos que el documento menciona se encuentran:

Eliminación progresiva de la tasa vial sobre combustibles en Lomas de Zamora .

. Reducción de la alícuota de seguridad e higiene para hipermercados en Bahía Blanca .

. Modificación del esquema de tasas viales rurales en Lincoln .

. Creación de un sistema de habilitación comercial digital inmediata en La Plata para actividades de bajo riesgo.

El presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires y diputado nacional, Sebastián Pareja, afirmó que “los bonaerenses pagan cada vez más tasas, pero reciben servicios deficientes, infraestructura deteriorada y escasa eficiencia en la gestión”.

Tasas consideradas “insólitas”

El informe también destaca casos que califican de “tasas insólitas”, como una “tasa COVID” que aún se cobraría en Morón, un tributo por movimiento de ganado en Carlos Tejedor y una tasa por desinfección de vehículos de transporte en Cañuelas, que se percibiría a pesar de que el servicio no se brinda.

Con esta iniciativa, La Libertad Avanza busca generar un impacto directo en la reducción de la carga fiscal municipal y, al mismo tiempo, fomentar un marco más favorable para la actividad económica en la provincia de Buenos Aires

