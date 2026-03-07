Cuarenta varones se reunieron en la Catedral de Santo Domingo para rezar el Rosario

- Advertisement -

En la primera hora de la mañana de este sábado, la Catedral Santo Domingo, titular de la Diócesis de Nueve de Julio, se convirtió en escenario de fe y devoción. Alrededor de 40 varones participaron del Rosario organizado por el grupo “Madrugadores del 9”, que realiza esta actividad cada 14 días.

Durante el encuentro, los participantes oraron por diversas intenciones: la familia, la salud de seres queridos, la paz en el mundo, las vocaciones religiosas y la fortaleza espiritual de los fieles. La ceremonia comenzó con la invocación a la Virgen María y la recitación de los misterios del Rosario, acompañada de peticiones personales y comunitarias.

El grupo destacó la importancia de mantener la tradición de la oración como un espacio de encuentro y fortalecimiento de la fe, especialmente en la transmisión de valores a las nuevas generaciones. Los asistentes agradecieron también a los educadores y a la Iglesia por su guía espiritual.

“Nos ponemos en presencia de María, le pedimos perdón y le damos gracias, para que nuestras familias reciban lo necesario y los niños puedan crecer en un ambiente santo y misericordioso”, expresaron los participantes durante la oración.

El encuentro concluyó con la reiteración de las plegarias por los enfermos, la paz mundial y la protección de la comunidad, reafirmando la continuidad de esta tradición quincenal que fortalece los lazos de fe en Nueve de Julio.