sábado, marzo 7, 2026
19.4 C
Nueve de Julio
sábado, marzo 7, 2026
19.4 C
Nueve de Julio
General

Cuarenta varones se reunieron en la Catedral de Santo Domingo para rezar el Rosario

“Madrugadores del 9” llevaron adelante su encuentro quincenal este sábado por la mañana, elevando oraciones por la familia, la salud, la paz mundial y las vocaciones religiosas

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

 

En la primera hora de la mañana de este sábado, la Catedral Santo Domingo, titular de la Diócesis de Nueve de Julio, se convirtió en escenario de fe y devoción. Alrededor de 40 varones participaron del Rosario organizado por el grupo “Madrugadores del 9”, que realiza esta actividad cada 14 días.

Durante el encuentro, los participantes oraron por diversas intenciones: la familia, la salud de seres queridos, la paz en el mundo, las vocaciones religiosas y la fortaleza espiritual de los fieles. La ceremonia comenzó con la invocación a la Virgen María y la recitación de los misterios del Rosario, acompañada de peticiones personales y comunitarias.

El grupo destacó la importancia de mantener la tradición de la oración como un espacio de encuentro y fortalecimiento de la fe, especialmente en la transmisión de valores a las nuevas generaciones. Los asistentes agradecieron también a los educadores y a la Iglesia por su guía espiritual.

“Nos ponemos en presencia de María, le pedimos perdón y le damos gracias, para que nuestras familias reciban lo necesario y los niños puedan crecer en un ambiente santo y misericordioso”, expresaron los participantes durante la oración.

El encuentro concluyó con la reiteración de las plegarias por los enfermos, la paz mundial y la protección de la comunidad, reafirmando la continuidad de esta tradición quincenal que fortalece los lazos de fe en Nueve de Julio.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6153

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR