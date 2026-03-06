“Tomar la Calle”: la muestra de Gustavo Abraham transforma la Terminal de Ómnibus en un centro cultural abierto 24 horas

- Advertisement -

La Terminal de Ómnibus de Nueve de Julio, lugar de tránsito diario para miles de vecinos y viajeros, se transforma este mes en un espacio cultural abierto las 24 horas con la exhibición fotográfica Tomar la Calle, del fotógrafo Gustavo Abraham. La iniciativa propone que cualquier persona, sin importar la hora, pueda acercarse a observar la ciudad y sus habitantes a través del lente de un artista que ha registrado más de una década de vida cotidiana y movimientos sociales.

“Empecé a hacer fotos en 2008, casi como un acto terapéutico”, recuerda Abraham, docente, profesor de Filosofía en Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV. A los 27 años, asumió la dirección de una escuela con escasa experiencia y, tras un período de gran estrés que incluso lo llevó a la clínica, se encontró con la recomendación de un médico: “¿Qué te gusta hacer fuera del trabajo?”. Esa pregunta fue el inicio de un viaje que lo llevó a explorar la fotografía y, posteriormente, a desarrollar un registro constante de la ciudad y sus ciudadanos.

La muestra incluye imágenes de diferentes épocas, desde 2003 hasta la actualidad, y aborda temas como manifestaciones sociales, protestas y momentos cotidianos de la vida urbana. Abraham señala que el proyecto surge también de un interés por visibilizar la participación ciudadana: “Hay un imaginario social en Nueve de Julio de que la gente no se manifiesta, pero revisando mi archivo vi todo lo contrario: la gente se mueve, se expresa y participa”. Entre las fotografías más recientes destacan aquellas relacionadas con la asamblea de género, la lucha contra la violencia de género y el movimiento Ni Una Menos.

Más allá de la fotografía como arte, Abraham enfatiza su función social y educativa: “La fotografía nos permite refrescar la memoria, mantener viva la historia y construir identidad. Tengo fotos en papel que me permiten hablar con mis hijos sobre nuestra familia, nuestros abuelos y nuestros orígenes”. Para él, la práctica artística es también un derecho que se debe estimular desde la infancia, y un recurso para que los ciudadanos puedan comunicar y reflejar sus realidades.

El espacio no solo ofrece la muestra fotográfica, sino que también se ha convertido en un centro de formación cultural. Talleres de fotografía, cursos de inteligencia artificial y otras propuestas educativas se desarrollan en paralelo, evidenciando la demanda de la comunidad por herramientas de capacitación y desarrollo creativo. Abraham destaca la importancia de la accesibilidad del lugar: “Es un punto de tránsito, pero abierto a todos. Cualquiera que llegue puede disfrutarlo, incluso a las 10 de la noche”.

La exposición se integra además con otros proyectos de visibilización y arte urbano, como murales de reivindicación de derechos de mujeres, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Esta combinación de fotografía, educación y expresión social transforma un espacio cotidiano en un referente cultural que conecta a los vecinos con su propia historia y con la vida colectiva de la ciudad.

Tomar la Calle estará disponible hasta fin de mes en la Terminal de Ómnibus, ofreciendo una experiencia única de acercamiento al arte, la memoria y la identidad de Nueve de Julio.