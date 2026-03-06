Talleres gratuitos de costura y manejo de máquinas de coser arrancan con gran convocatoria

- Advertisement -

Con el objetivo de fomentar el desarrollo de habilidades y la salida laboral, se iniciaron los talleres de costura y uso de máquinas de coser en Nueve de Julio. La iniciativa, organizada por la Dirección de Educación junto a la Universidad Popular (UP), ofrece formación gratuita a vecinos interesados en aprender un oficio tradicional y práctico.

Los talleres contaron con una importante cantidad de asistentes desde su primera jornada, lo que refleja el interés de la comunidad en capacitarse y adquirir nuevas herramientas para el ámbito laboral. Durante las clases, los participantes reciben instrucción sobre técnicas de costura, mantenimiento y manejo adecuado de las máquinas, promoviendo tanto la creatividad como la autonomía.

Desde la organización destacaron que este tipo de programas no solo aportan habilidades concretas, sino que también fortalecen la integración social y la posibilidad de emprender proyectos propios, ampliando las oportunidades económicas de quienes participan.

Los talleres se dictarán de manera periódica, y los interesados pueden obtener información sobre próximas fechas y horarios a través de la Dirección de Educación y la Universidad Popular nuevejuliense.