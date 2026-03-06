Reforma laboral: el Gobierno promulgó la Ley 27.802 y rige desde hoy

El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que introduce una amplia reforma en el régimen de trabajo en Argentina y que comenzó a regir desde este viernes. La medida fue oficializada mediante el Decreto 137/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de que el Congreso la aprobara en sesiones extraordinarias el pasado 27 de febrero.

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. La normativa está compuesta por 25 capítulos y modifica distintos aspectos de la legislación laboral vigente, incluyendo indemnizaciones, jornada de trabajo, vacaciones, funcionamiento de los sindicatos e incentivos para la formalización del empleo.

En el texto oficial se establece: “En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.802 sancionada por el Honorable Congreso de la Nación en su sesión del día 27 de febrero de 2026”.

Cambios en indemnizaciones por despido

Uno de los ejes principales de la reforma es la modificación del sistema de indemnizaciones por despido. El nuevo esquema excluye del cálculo conceptos como vacaciones no gozadas, aguinaldo, propinas y premios, al tiempo que fija un piso mínimo y un tope máximo para la base indemnizatoria.

La ley establece que la indemnización no podrá superar tres veces el salario promedio mensual fijado en cada convenio colectivo de la actividad correspondiente. A su vez, se fija un piso del 67% de la remuneración habitual del trabajador. En caso de que el tope convencional reduzca demasiado la base salarial, la disminución no podrá superar el 33%.

Otra novedad es la posibilidad de pagar las indemnizaciones derivadas de sentencias judiciales en cuotas. Las grandes empresas podrán hacerlo en hasta seis pagos mensuales, mientras que las pequeñas y medianas empresas tendrán un plazo máximo de 12 cuotas.

Además, las indemnizaciones judiciales se actualizarán únicamente por inflación, con un adicional del 3% anual.

Creación del Fondo de Asistencia Laboral

La reforma también crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuyo objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de la finalización de los contratos de trabajo.

El fondo se financiará mediante contribuciones obligatorias de las empresas: 1% mensual para grandes compañías y 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas.

Cambios en la jornada laboral

La nueva normativa habilita esquemas de jornadas flexibles que pueden extenderse hasta 12 horas diarias, siempre que exista acuerdo voluntario entre las partes y se respete un descanso mínimo de 12 horas entre turnos.

También se incorpora la posibilidad de contratar trabajadores a tiempo parcial por debajo de la jornada legal completa, con el objetivo de fomentar nuevas modalidades de empleo.

Vacaciones y licencias

El régimen de vacaciones también fue modificado. Según el nuevo texto del artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo, los empleadores deberán otorgar el período vacacional entre el 1 de octubre y el 30 de abril.

La comunicación deberá realizarse con al menos 30 días de anticipación, y se habilita el fraccionamiento en períodos mínimos de siete días.

Cambios en el funcionamiento sindical

La reforma introduce modificaciones en la Ley 23.551 de asociaciones sindicales. Entre ellas, se establece que las asambleas sindicales deberán realizarse sin afectar el normal desarrollo de las actividades de la empresa y requerirán autorización previa del empleador respecto del horario y la duración.

Además, se consideran infracciones muy graves acciones como bloquear o tomar establecimientos.

En cuanto al derecho de huelga, la normativa establece restricciones en servicios esenciales —como salud, distribución de agua potable, telecomunicaciones, aeronáutica comercial y control portuario—, donde deberá garantizarse al menos el 75% del personal en actividad.

Para los denominados servicios de importancia trascendental, entre ellos el transporte, los medios de comunicación, la industria alimenticia, la construcción, la minería y la siderurgia, se deberá asegurar un funcionamiento mínimo del 50%.

Incentivos para la formalización del empleo

La ley incorpora el Programa de Promoción del Empleo Registrado, que contempla un esquema de blanqueo laboral. Las empresas que regularicen trabajadores no registrados podrán acceder a condonaciones de hasta el 70% de las deudas por aportes y sanciones.

Además, se crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce las contribuciones patronales al 8% anual y otorga beneficios adicionales para quienes contraten a trabajadores que estaban en la informalidad antes del 10 de diciembre de 2025, así como a ex monotributistas o extrabajadores del sector público.

Beneficios para inversiones medianas

Por último, la norma incorpora un régimen especial para inversiones medianas, que podrán acceder a amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y a la devolución anticipada del IVA.

El beneficio estará vigente por dos años y alcanzará a empresas que inviertan entre 150.000 y 9 millones de dólares en bienes muebles nuevos o proyectos productivos, con excepción de la compra de automóviles.

La reforma laboral había generado fuerte debate durante su tratamiento legislativo y recibió críticas de sindicatos y organizaciones laborales, mientras que el Gobierno sostuvo que los cambios buscan promover la creación de empleo formal, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad del sector productivo.